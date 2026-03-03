Przydacz: Prezydent nie był informowany o tych rozmowach

W poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił założenia nowej strategii nuklearnej, której zasadniczym punktem jest zwiększenie liczby głowic jądrowych. – Aby być wolnymi, musimy budzić strach. Aby budzić strach, musimy być potężni – oświadczył.

Do współpracy przy tworzeniu strategii odstraszania nuklearnego Francja zaprosiła kilka państw, w tym Polskę. Premier Donald Tusk potwierdził, że Warszawa prowadzi z Paryżem rozmowy w tej sprawie. "Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować" – napisał na platformie X szef polskiego rządu. Francja jest obecnie jedynym mocarstwem atomowym w Unii Europejskiej.

"Prezydent Nawrocki nie był informowany"

Podczas oświadczenia dla mediów w Waszyngtonie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oznajmił, że prezydent Karol Nawrocki "nie był informowany" przez rząd Donalda Tuska o rozmowach ze stroną francuską. – Podstawowe pytanie w tym kontekście brzmi, czy Francja ma odpowiedni arsenał nuklearny, aby w sposób rzeczywisty zapewnić parasol ochronny – zauważył. Jego zdaniem Polska powinna zabiegać o dołączenie do amerykańskiego programu Nuclear Sharing.

Do tej pory dyskusja nad możliwością stacjonowania broni jądrowej na terytorium Polski koncentrowała się wokół programu Nuclear Sharing. Taką propozycję przedstawił były już prezydent Andrzej Duda. Pomysł spotkał się z poparciem części sojuszników z NATO. Pozytywnie na taką możliwość zareagował m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Temat powrócił po jednym z ostatnich wywiadów prezydenta Karola Nawrockiego, w którym stwierdził, że jest "wielkim zwolennikiem", aby Polska włączyła się w projekt jądrowy, choć nie potrafił wskazać, kiedy nasz kraj mógłby rozpocząć pracę nad pozyskaniem broni atomowej.

