Coraz więcej chińskich marek w Polsce. Wyraźny wzrost

"Udział chińskich producentów samochodów osobowych w rynku wzrósł w lutym w porównaniu do stycznia br. i wyniósł 11,4 proc.; udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) spadł natomiast do poziomu 3,9 proc." – czytamy w komunikacie.

Tyle samochodów zarejestrowano w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w lutym 2025 roku zarejestrowano w Polsce 52 963 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 t, czyli o 6,42 proc. (+3 193 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 15,92 proc. (+7 272 szt.) więcej niż w styczniu 2026 roku. Dane skumulowane (98 654 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2026 roku o 0,29 proc. (-287 szt.).

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 47 466 samochodów osobowych, o 5,97 proc. (+2 674 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 17,83 proc. (+7 182 szt.) więcej niż w styczniu br., podano także.

"W lutym 2026 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 36,07 proc. Udział firm osiągnął poziom 63,93 proc." – czytamy dalej.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 5497, o 10,4 proc. (+519 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 1,66 proc. (+90 szt.) więcej niż w styczniu br.

Chiński koncern liczy na podwojenie sprzedaży nad Wisłą

Chiński koncern BYD ma nadzieję na co najmniej podwojenie sprzedaży samochodów w Polsce w tym roku – poinformował ISBnews country manager BYD w Polsce Michał Bowsza.

Oznaczałoby to zbliżenie się do 15 tys. zarejestrowanych pojazdów, wobec 6,9 tys. sztuk w 2025 r.

"W rok 2026 weszliśmy rozwinięci organizacyjnie oraz poszerzamy cały czas gamę modelową ze szczególnym uwzględnieniem super hybryd DM-i. Z zasady nie komunikujemy celów sprzedażowych, natomiast osobiście uważam, że podwojenie wyniku z 2025 roku to dopiero początek naszych ambicji" – powiedział Bowsza w rozmowie z ISBnews.

W 2025 roku BYD sprzedał w Polsce 6853 samochody, co dało mu pozycję lidera pojazdów zelektryfikowanych w Polsce (NEV, New Energy Vehicles, na które składają się pojazdy w pełni elektryczne BEV i hybrydy plug-in PHEV). Nieco ponad połowę z tej liczby (3587 aut według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – PZPM) stanowiły auta w pełni elektryczne, co pozwoliło chińskiej marce zająć drugie miejsce w Polsce w tym segmencie, za Teslą (5,2 tys. rejestracji).

