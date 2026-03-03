"Tak szybko, jak to możliwe". Trump nie rezygnuje z Grenlandii

Richard Grenell, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. misji specjalnych stwierdził, że wyspa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i powinna znaleźć się pod ich kontrolą "tak szybko, jak to możliwe".

"Trump ma absolutną rację"

Grenell odniósł się do sprawy we wpisie w mediach społecznościowych. Podkreślił, że Donald Trump od dawna wskazuje na strategiczne znaczenie Grenlandii, a obecna sytuacja geopolityczna, w tym napięcia wokół Iranu, tylko wzmacnia argumenty za zwiększeniem obecności USA w Arktyce. – Jedna rzecz jest jasna – Donald Trump ma absolutną rację, że potrzebujemy Grenlandii – napisał Grenell. Jak dodał, Stany Zjednoczone potrzebują wyspy "dla dobra bezpieczeństwa narodowego tak szybko, jak to możliwe".

Według doradcy prezydenta nie wszystkie państwa NATO popierają działania USA wobec Iranu, co – jego zdaniem – pokazuje, że Waszyngton powinien jeszcze bardziej zadbać o własne strategiczne interesy.

Okręt szpitalny na Grenlandię

Kilka tygodni temu media obiegła informacja, jakoby Donald Trump miał wysłać na wyspę amerykański okręt szpitalny USNS Mercy. 'Współpracując ze wspaniałym gubernatorem Luizjany Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zająć się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!' – napisał wówczas w swoich mediach społecznościowych Trump. Nie jest jednak jasne, do czego dokładnie odnosił się prezydent USA. Grenlandia oraz Dania posiadają publiczne systemy opieki zdrowotnej, a szczegóły planowanej misji nie zostały dotąd wyjaśnione przez administrację w Waszyngtonie.

USNS Mercy to jeden z dwóch mobilnych okrętów szpitalnych należących do Marynarki Wojennej USA. Jednostki tego typu są wykorzystywane zarówno podczas operacji wojskowych, jak i w ramach misji humanitarnych. W 2020 roku, w szczycie pandemii COVID-19, bliźniaczy okręt USNS Comfort został wysłany do Nowego Jorku, aby wesprzeć tamtejsze szpitale.

Wyspa w centrum sporów od miesięcy

Grenlandia, będąca autonomicznym terytorium Królestwa Danii, od lat znajduje się w centrum zainteresowania Waszyngtonu. Donald Trump ponownie podniósł temat przejęcia kontroli nad wyspą pod koniec 2025 roku, argumentując to jej znaczeniem militarnym i strategicznym.

Na Grenlandii znajduje się amerykańska baza wojskowa Pituffik Space Base, położona na zachodnim wybrzeżu wyspy. Jej lokalizacja w Arktyce ma kluczowe znaczenie dla systemów wczesnego ostrzegania oraz monitorowania przestrzeni kosmicznej.

