Lisicki: Kiedy USA wyślą do Iranu wojska lądowe? Ziemkiewicz: Kluczowa rola Netanjahu

Stany Zjednoczone zaatakowały Iran po tym, jak dowiedziały się o zamiarze rozpoczęcia uderzenia ze strony Izraela i obawiały się, że Teheran odpowie atakiem na skoncentrowane w regionie wojska amerykańskie, powiedział w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami sekretarz stanu Marco Rubio.

– Wiedzieliśmy, że nastąpi akcja izraelska. Wiedzieliśmy, że doprowadzi to do ataku na siły amerykańskie i wiedzieliśmy, że jeśli nie zaatakujemy ich prewencyjnie, zanim rozpoczną te ataki, poniesiemy większe straty – powiedział Rubio reporterom.