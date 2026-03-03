Zaskakujące doniesienia o SOP. "Zbroi się na potęgę"

O przetargach ogłoszonych właśnie przez Służbę Ochrony Państwa informuje we wtorek RMF FM. Chodzi o zakup karabinów, granatników, pojazdów opancerzonych, a także specjalistycznego sprzętu elektronicznego wykorzystywanego na polu walki.

SOP już rozdysponowuje środki z programu SAFE

Jak wynika z ustaleń rozgłośni, na karabinki, karabiny maszynowe i granatniki SOP planuje wydać prawie 90 milionów złotych. Za kolejne 50 milionów złotych zamówione będą pojazdy opancerzone. Największa kwota, bo aż 100 milionów złotych zostanie przeznaczone na urządzenia noktowizyjne i termowizyjne.

Na liście planowanych przez SOP zakupów są również mobilne schrony, hełmy, kamizelki kuloodporne, czy kombinezony ochrony pirotechnicznej i radiologicznej. Na tym nie koniec. Służba planuje również zainwestować w roboty rozpoznawcze i specjalistyczny sprzęt elektroniczny, w tym do blokowania różnego rodzaju transmisji.

Skąd w Służbie Ochrony Państwa takie przyspieszenie? Z czego wynikają tak duże zakupy? – Chodzi o gromadzenie zasobów tego wyposażenia funkcjonariuszy na wszelki wypadek – gdyby na przykład w przyszłości były problemy z nabyciem tego sprzętu – wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM.

Co znaczące, jak podkreśla rozgłośnia, ten wielki budżet to środki z pożyczki w ramach unijnego programu SAFE. Problem w tym, że ustawa wdrażająca program nie została jeszcze podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego i nie wiadomo, czy w ogóle zostanie podpisana. "Jeśli podpisu nie będzie – ogłoszone przetargi, w których oferty można zgłaszać jeszcze przez tydzień, będą anulowane" – wskazuje radio.

Czym jest unijny program SAFE?

Prezydent Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na decyzję w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE.

W ramach unijnego programu SAFE polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro. Są to jednak pieniądze z pożyczek. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Takie deklaracje nie zostały jednak nigdzie zapisane.

Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu wojskowego, przede wszystkim w europejskim przemyśle. Polska opozycja ocenia jednak, że na SAFE skorzystają głównie Niemcy.

Instrument SAFE zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

