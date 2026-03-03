Największe zagrożenie w związku z wojną w Iranie? Siemoniak: Należy się z tym liczyć

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak komentował w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News sytuację po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Według niego, wojna ta może potrwać znacznie dłużej niż początkowo zakładano, a jej skutki mogą być odczuwalne również dla naszego kraju.

Wojna potrwa dłużej niż zakładano? "Chyba wszyscy to sobie uświadomili"

– Chyba wszyscy uświadomili sobie, że to nie jest coś, co skończy się ot tak. Być może wchodzimy w wielotygodniową wojnę i w wielotygodniowe narastanie niebezpieczeństwa i zagrożeń, również dla Polski – powiedział Siemoniak. Zdaniem ministra, obecna wojna na Bliskim Wschodzie nie będzie "krótką chirurgiczną operacją". Przypominając, że poprzednia wojna wymierzona przez USA i Izrael w Iran trwała zaledwie 12-dni, podkreślił, iż obecnie wygląda na to, że możemy liczyć się z tygodniami, a nawet miesiącami.

W programie Tomasz Siemoniak zapytany został również o największe zagrożenie, jakie w związku z wojną w Iranie płynie dla Polski. Minister przypomniał tu o sponsorowaniu przez Teheran organizacji terrorystycznych w wielu krajach. – Należy się więc liczyć z tym, że jakimś elementem reagowania ze strony Iranu będą działania terrorystyczne i w wielu państwach podniesiono stopnie zagrożenia, zaangażowania służb, w szczególności jeśli chodzi o placówki amerykańskie i placówki izraelskie – powiedział.

Atak USA i Izraela na Iran

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelskie władze przekonują, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej". – Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – mówił na nagraniu, które opublikował na swojej platformie Truth Social.

Już pierwszego dnia wojny zabity został najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei.

Czytaj też:

Powiedzieli "nie" ws. ataku na Iran. Zemsta Donalda TrumpaCzytaj też:

Wyciekł list Trumpa ws. Iranu. "Tego nie da się określić"Czytaj też:

Mieli wrócić do Polski. Zostali zawróceni w ostatniej chwili