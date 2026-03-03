Co dzieje się nad wschodnią Polską? Od 10 marca zmiany w lotach

Decyzję potwierdziła w oficjalnym komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Ograniczenia obejmą obszar wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą i mają związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.

Strefa EP R130 do wysokości 3 tys. metrów

Restrykcje zostaną wprowadzone w formie strefy ograniczonej EP R130. Będzie ona obejmować przestrzeń powietrzną od poziomu ziemi do wysokości FL95, czyli około 3 tysięcy metrów. Oznacza to, że ograniczenia nie dotyczą samolotów rejsowych operujących na standardowych wysokościach przelotowych.

W komunikacie PAŻP czytamy: "Na wniosek Dowódcy Operacyjnego RSZ, w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa, od 10 marca 2026 r. (00:00 UTC) do 9 czerwca 2026 r. (23:59 UTC) zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego w postaci strefy ograniczonej EP R130 we wschodniej części Polski. Strefa obejmuje przestrzeń powietrzną od poziomu ziemi do wysokości FL95".

Zakaz lotów nocą, wyjątki w dzień

Zakaz wykonywania lotów w strefie będzie obowiązywał od zachodu do wschodu słońca. W tym czasie dozwolone będą wyłącznie operacje wojskowych statków powietrznych oraz loty związane ze startem i lądowaniem na lotnisku Lotnisko Depułtycze Królewskie (EPCD), po wcześniejszej koordynacji z Centrum Operacji Powietrznych.

W ciągu dnia dopuszczone będą loty załogowych statków powietrznych pod warunkiem spełnienia określonych wymogów operacyjnych. Konieczne będzie m.in. złożenie planu lotu, posiadanie sprawnego transpondera, jak również utrzymywanie stałej łączności radiowej ze służbami kontroli ruchu lotniczego. Wyjątki przewidziano również dla wojskowych statków powietrznych oraz cywilnych bezzałogowych statków powietrznych, o ile ich operacje nie naruszają stref identyfikacji obrony powietrznej państw sąsiednich.

Loty ratunkowe i infrastruktura krytyczna

Możliwe będą także loty państwowe oraz operacje lotniczego pogotowia ratunkowego – po uzyskaniu zgody Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. Dotyczy to działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, reagowaniem na katastrofy, zagrożenia ekologiczne czy sytuacje awaryjne. Ograniczenia nie wykluczają także operacji prowadzonych w celu ochrony i kontroli infrastruktury krytycznej.

PAŻP podkreśla, że decyzja ma charakter prewencyjny i jest odpowiedzią na aktualną sytuację bezpieczeństwa na wschodniej flance kraju. W ostatnich latach obszar przygraniczny pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych regionów Europy pod względem incydentów w przestrzeni powietrznej.

