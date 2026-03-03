Ten lot śledziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie

W poniedziałek ok. godz. 22:30 Flightradar24 – serwis, który wyświetla na mapie informacje o śledzeniu lotów w czasie rzeczywistym – przekazał za pośrednictwem platformy X, że samolot linii FlayDubai wystartował z Dubaju do Warszawy. Według statystyk w pewnym momencie lot śledziło ponad 65 tys. użytkowników.

twitter

Lot FZ1469 wystartował z Dubaju z ponad dwugodzinnym opóźnieniem, o godz. 1:16 czasu lokalnego (godz. 22:16 w Polsce). Samolot wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie we wtorek o godz. 5:36.

We wtorek wystartował również lot ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Poznania. Chodzi o rejs numer 2W7508. Jest to samolot czarterowy linii World2Fly, który przewozi turystów biura podróży Rainbow Tours z lotniska Dubaj-Al Maktoum. Maszyna ma wylądować w Polsce o godz. 9:21.

Polacy utknęli w Dubaju

W związku z sobotnimi atakami Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran oraz odwetem sił irańskich, wiele państw Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy wojskowe USA, i zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów. EASA wydała zalecenie, żeby europejskie linie lotnicze wstrzymały się z operacjami z i do Bliskiego Wschodu do 6 marca. Jednak linie z Bliskiego Wschodu, m.in. FlyDubai, nie podlegają wytycznym unijnej agencji.

Szacuje się, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przebywa ok. 10 tys. polskich turystów. Rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór przekazał w niedzielę, że Polska nie wyśle samolotów po Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. – W momencie, kiedy skończą się działania wojenne, kiedy przestaną latać pociski, drony, kiedy będzie to bezpieczne, nasi obywatele wrócą do Polski – podkreślił, wskazując, że podobne decyzje podjęły także inne kraje. Zwrócił również uwagę na to, że z Izraela można dostać się drogą lądową do Egiptu, z którego wciąż latają samoloty.

Czytaj też:

Najnowszy komunikat PLL LOT. Polski przewoźnik odwołuje kolejne lotyCzytaj też:

Prezydent apeluje do rządu. "Żeby trochę bardziej zabrał się do pracy"