Kobieta brutalnie pobita w centrum polskiego miasta. Imigrant z Kolumbii

Polskie władze nie otworzyły kraju na masową migrację tak szeroko, jak rządy Europy Zachodniej, ale konsekwencje narastającego procederu wpuszczania przybyszów z Ameryki Południowej na terytorium naszego kraju coraz bardziej dają się we znaki. Zabójstwa, pobicia, burdy powodowane przez imigrantów mają miejsce nie tylko w Warszawie, ale również w wielu innych miejscowościach.

Tym razem imigrant zaatakował i brutalnie pobił kobietę w centrum Kutna. Miejscowy serwis "Panorama Kutna" dowiedział się, że chodzi o 28-letniego obywatela Kolumbii.

Kolumbijczyk pobił kobietę

Do napaści doszło nad ranem z 27 na 28 lutego br. na ulicy Wyszyńskiego. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji niezwłocznie zabezpieczyli monitoring oraz ślady na miejscu zdarzenia i podjęli intensywne czynności operacyjne. Funkcjonariusze szybko policjanci wytypowali i zatrzymali osobę podejrzewaną o to przestępstwo. We wtorek mężczyzna został przesłuchany w obecności tłumacza.

Pobicie w centrum Kutna

Z relacji zamieszczonej w internecie przez córkę poszkodowanej wynika, że kobieta miała zostać napadnięta i dotkliwie pobita w w okolicach kościoła św. Wawrzyńca. "Skala obrażeń jest nie do opisania" – powiedziała redakcji córka poszkodowanej.

"To nie było zwykłe zajście czy chwilowa sprzeczka. To było brutalne skatowanie bezbronnej kobiety, która nie miała żadnej możliwości obrony. Atak był nagły i całkowicie pozbawiony jakiegokolwiek powodu. Piszę to, aby ostrzec innych i zwrócić uwagę na narastający problem, którego nie wolno bagatelizować. Dziś ofiarą padła moja mama. Jutro może to spotkać każdego z nas – na ulicy, w drodze do pracy, w miejscu, które powinno być bezpieczne. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec takich zdarzeń" – taki wpis z mediów społecznościowych cytuje Panorama Kutna.

Czytaj też:

Zmarła kobieta zaatakowana przez imigranta z Wenezueli w toruńskim parkuCzytaj też:

Burda w Słupsku. Najbardziej agresywni Kolumbijczycy usłyszeli zarzuty