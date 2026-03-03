Kraje Bliskiego Wschodu proszą Włochy o pomoc. Ucierpi Ukraina?

Włochy otrzymały prośby o systemy obrony powietrznej i antydronowe od krajów Zatoki Perskiej uwikłanych w konflikt pomiędzy Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi – poinformował włoski minister obrony Guido Crosetto podczas wystąpienia w parlamencie.

Chodzi m.in. o systemy SAMP/T. To francusko-włoska bateria znana również jako MAMBA, która może śledzić dziesiątki celów jednocześnie. Jak podkreśla agencja Reutera, jest to jedyny system produkcji europejskiej, który może przechwytywać pociski balistyczne.

Ponieważ baterie SAMP/T Włochy dostarczają już broniącej się przed Rosją Ukrainie, ich transfer do krajów Bliskiego Wschodu może być utrudniony.

Ukraina czy Bliski Wschód? Włochy przed dylematem

– To bardzo delikatna kwestia, biorąc pod uwagę, że (nasze) możliwości są już mocno nadwyrężone i ograniczone w świetle potrzeb Europy i wsparcia udzielonego dotychczas Ukrainie – tłumaczył Crosetto.

Minister obrony Włoch, który w niedzielę (1 marca) wrócił z Dubaju, gdzie utknął z rodziną po ataku USA na Iran, rozmawiał z parlamentarzystami razem z ministrem spraw zagranicznych Antonio Tajanim, który powiedział, że konflikt na Bliskim Wschodzie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Włoch.

Atak USA i Izraela na Iran. Czwarty dzień wojny

Rozpoczęta przez Stany Zjednoczone i Izrael wojna z Iranem rozszerza się na cały region. Izrael ostrzeliwuje Liban w odpowiedzi na ataki bojowników z Hezbollahu, a Teheran używa rakiet i dronów przeciwko państwom Zatoki Perskiej, w których USA mają swoje instalacje wojskowe.

Od początku amerykańsko-izraelskiej operacji w Iranie zginęło ponad 550 osób, w tym najwyższy przywódca duchowo-polityczny, ajatollah Ali Chamenei, a także dziesiątki wysokich rangą urzędników i wojskowych.

Konflikt spowodował paraliż komunikacyjny na lotniskach m.in. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Dosze (Katar), gdzie utknęły setki tysięcy turystów, także Polacy.

Rosną ceny ropy naftowej i gazu, ponieważ Iran ogłosił blokadę Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. jedna piąta światowego handlu tymi surowcami, w tym cały eksport LNG z Kataru. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł, że będzie strzelał do tankowców próbujących przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

