Rynek energii w szoku. Gospodarka Europy wytrzyma miesiąc?

Następne cztery tygodnie pokażą, czy europejska gospodarka stoi w obliczu nowego kryzysu, czy też jedynie spowolnienia na drodze do odbudowy – pisze we wtorek (3 marca) Bloomberg.

Według analityków cytowanych przez agencję, jeśli konflikt będzie krótkotrwały, a ceny energii wzrosną tylko chwilowo, to szkody będą ograniczone. Natomiast przedłużająca się wojna, windująca ceny ropy i gazu, może zmusić rządy do zwiększenia wydatków, aby chronić Europejczyków przed rosnącymi kosztami konfliktu.

Cieśnina Ormuz zablokowana

Ceny surowców szybko rosną, ponieważ Iran ogłosił blokadę cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. jedna piąta światowego handlu ropą i gazem, w tym cały eksport LNG z Kataru. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł, że będzie strzelał do tankowców próbujących przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

"Najwięksi światowi armatorzy, tacy jak Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd, w obawie o bezpieczeństwo w cieśninie Ormuz, ale też wznowienie ataków Huti na kontenerowce na Morzu Czerwonym, przekierowują swoje statki na bezpieczniejsze korytarze transportowe, zwłaszcza że towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmawiać odszkodowań za ewentualne straty poniesione w wyniku działań wojennych" – czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich.

Turyści uwięzieni na Bliskim Wschodzie

OSW zwraca uwagę, że irańskie uderzenia odwetowe wymierzone w państwa Zatoki Perskiej doprowadziły do czasowego zamknięcia szeregu regionalnych portów lotniczych, m.in. w Dubaju i w Dosze (Katar), a w konsekwencji do zamrożenia operacji m.in. linii Emirates (ZEA) oraz Qatar Airways, należących do 10 największych linii lotniczych świata.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP apeluje do Polaków, by nie podróżowali na Bliski Wschód, a ci, którzy tam przebywają, rejestrowali się w systemie Odyseusz.

