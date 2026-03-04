Nieoficjalnie: Jest nowy najwyższy przywódca Iranu

O tym, że irańskie Zgromadzenie Ekspertów zdecydowało o wyborze nowego przywódcy, poinformował w środę (4 marca) portal Iran International, powołując się na źródła.

Według tych doniesień, zabitego w izraelsko-amerykańskim ataku ajatollaha Alego Chameneiego zastąpi jego syn, Mojtaba Chamenei.

Irańskie media podkreślają, że to bardzo ważny moment w historii reżimu w Teheranie, bo po raz pierwszy od rewolucji 1979 r. władza przechodzi z ojca na syna.

Kluczową rolę w wyłonieniu następcy Chameneiego miała odegrać elitarna Gwardia Rewolucyjna Iranu (IRGC), której członkowie naciskali na szybką sukcesję.

Iran ma nowego przywódcę. Kim jest Mojtaba Chamenei?

55-letni Mojtaba Chamenei to jeden z czterech synów Alego Chameneiego i ten najbardziej znany, ze względu na swoje wpływy i znaczącą rolę, jaką odgrywał w najbliższym otoczeniu ojca.

Mojtaba uczęszczał do liceum Alavi w Teheranie – szkoły, do której tradycyjnie chodzą dzieci wysokich rangą urzędników Islamskiej Republiki. W czasie gdy sam nie był jeszcze duchownym i planował dopiero rozpocząć naukę w seminarium, poślubił córkę Gholama Alego Haddada-Adela, wpływowego przedstawiciela obozu konserwatywnego.

W wieku 30 lat rozpoczął formalne studia religijne w seminarium w Kom – najbardziej znanym seminarium szyickim w środkowym Iranie. We wczesnych latach 2000. wpływ Mojtaby na politykę stał się bardziej widoczny, choć media rzadko o tym mówiły.

Mojtaba znalazł się w centrum uwagi po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich w 2004 r., kiedy to czołowy kandydat Mehdi Karroubi oskarżył go publicznie o zakulisową ingerencję w celu faworyzowania Mahmuda Ahmadineżada, w otwartym liście skierowanym do ajatollaha Chameneiego.

Syn potężnego ojca

Chociaż Ali Chamenei nie był królem i nie mógł po prostu przekazać tronu swojemu synowi, Mojtaba ma znaczącą władzę w radykalnych kręgach politycznych swojego ojca, w tym w potężnym biurze Najwyższego Przywódcy – podkreśla BBC.

Iran miał tylko dwóch najwyższych przywódców od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r. – Ruhollaha Chomeiniego i Alego Chameneiego.

