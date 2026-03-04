Izrael grozi śmiercią kolejnemu przywódcy. "Będzie celem eliminacji"

We środę pojawiły się informacje, że nowym najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu zostanie Mojtaba Chamenei, syn zabitego ajatollaha Alego Chameneiego. Doniesienia te spotkały się z niemal natychmiastową reakcję Izraela.

Izrael zapowiada eliminację nowego przywódcy Iranu

"Każdy przywódca wyznaczony przez irański reżim terrorystyczny do kontynuowania realizacji planu zniszczenia Izraela, zagrażania Stanom Zjednoczonym, wolnemu światu i krajom regionu oraz uciskania narodu irańskiego będzie jednoznacznie celem eliminacji" – napisał na platformie X minister obrony Izraela Israel Kac. Jak podkreślił, nie ma znaczenia, jak się nazywa i gdzie się ukrywa.

"Premier (Binjamin Netanjahu – red.) i ja wydaliśmy polecenie Siłom Obronnym Izraela, aby przygotowały się i podjęły wszelkie działania w celu wypełnienia misji stanowiącej integralną część celów operacji 'Ryk Lwa'" – przekazał minister. Jak dodał, Izrael we współpracy z USA będą kontynuowały ataki mające doprowadzić do obalenia teokratycznej władzy Iranu i stworzenia warunków narodowi irańskiemu do zastąpienia jej innym ustrojem.

Nowy przywódca Iranu. Kim jest Mojtaba Chamenei?

O tym, że irańskie Zgromadzenie Ekspertów zdecydowało o wyborze nowego przywódcy, poinformował w środę (4 marca) portal Iran International, powołując się na źródła. Według tych doniesień, zabitego w izraelsko-amerykańskim ataku ajatollaha Alego Chameneiego zastąpi jego syn, Mojtaba Chamenei.

Irańskie media podkreślają, że to bardzo ważny moment w historii reżimu w Teheranie, bo po raz pierwszy od rewolucji 1979 r. władza przechodzi z ojca na syna.

Kluczową rolę w wyłonieniu następcy Chameneiego miała odegrać elitarna Gwardia Rewolucyjna Iranu (IRGC), której członkowie naciskali na szybką sukcesję.

55-letni Mojtaba Chamenei to jeden z czterech synów Alego Chameneiego i ten najbardziej znany, ze względu na swoje wpływy i znaczącą rolę, jaką odgrywał w najbliższym otoczeniu ojca.

Mojtaba uczęszczał do liceum Alavi w Teheranie – szkoły, do której tradycyjnie chodzą dzieci wysokich rangą urzędników Islamskiej Republiki. W czasie gdy sam nie był jeszcze duchownym i planował dopiero rozpocząć naukę w seminarium, poślubił córkę Gholama Alego Haddada-Adela, wpływowego przedstawiciela obozu konserwatywnego.

W wieku 30 lat rozpoczął formalne studia religijne w seminarium w Kom – najbardziej znanym seminarium szyickim w środkowym Iranie. We wczesnych latach 2000. wpływ Mojtaby na politykę stał się bardziej widoczny, choć media rzadko o tym mówiły.

Mojtaba znalazł się w centrum uwagi po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich w 2004 r., kiedy to czołowy kandydat Mehdi Karroubi oskarżył go publicznie o zakulisową ingerencję w celu faworyzowania Mahmuda Ahmadineżada, w otwartym liście skierowanym do ajatollaha Chameneiego.

Czytaj też:

Odmówili USA ws. Iranu. "Tak zaczynają się wielkie katastrofy"Czytaj też:

Iran grozi atakiem w Europie. Na celowniku jeden krajCzytaj też:

Tak Iran pożegna zabitego przywódcę. Uroczystości potrwają kilka dni