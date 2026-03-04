"Żenujące zachowanie". Niemieckie media miażdżą Merza po wizycie w USA

Tygodnik "Der Spiegel" zarzucił szefowi niemieckiego rządu, że podczas spotkania z prezydentem USA zachował się w sposób „żenujący” i nie stanął w obronie europejskiego partnera. Według niemieckiego dziennika Merz w praktyce przyłączył się do krytyki Hiszpanii zamiast bronić solidarności w Unii Europejskiej.

"Merz udał się do Waszyngtonu, by zadowolić Trumpa"

Chodzi o spotkanie w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Podczas rozmowy Trump ostro zaatakował władze w Madrycie i zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Jak relacjonuje "Der Spiegel", Merz przez dłuższy czas milczał, gdy amerykański prezydent krytykował Hiszpanię. Dopiero pytanie jednego z dziennikarzy skłoniło kanclerza do zabrania głosu. Zamiast jednak wyrazić wsparcie dla europejskiego partnera, Merz stwierdził, że rząd w Madrycie powinien przedstawić w tej sprawie "przekonujące argumenty".

Zdaniem niemieckiego tygodnika była to poważna polityczna wpadka. "Merz udał się do Waszyngtonu, by zadowolić Trumpa – i to mu się udało. Jednak na oczach światowej opinii publicznej zawiódł Hiszpanię, partnera w Unii Europejskiej" – napisał "Der Spiegel". Dziennik podkreśla, że kanclerz mógł przynajmniej spróbować zmienić temat lub jasno zaznaczyć, że groźby gospodarcze wobec jednego z państw UE są uderzeniem w całą wspólnotę. Zamiast tego – według gazety – sprawiał wrażenie polityka, który nie chce sprzeciwiać się amerykańskiemu prezydentowi.

Groźby Trumpa wobec Hiszpanii

Prezydent USA zapowiedział możliwość zerwania kontaktów handlowych z Hiszpanią po tym, jak Madryt odmówił wykorzystania wspólnych baz wojskowych do operacji przeciwko Iranowi. Hiszpania potępiła działania militarne Stanów Zjednoczonych i Izraela, wskazując na konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego.

Szef hiszpańskiej dyplomacji José Manuel Albares oświadczył, że bazy znajdujące się na terytorium kraju nie mogą być wykorzystywane do działań niezgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych. Na groźby ze strony Waszyngtonu zareagowała Komisja Europejska. Rzecznik KE Olof Gill zapewnił, że Bruksela jest gotowa bronić interesów państw członkowskich. – Komisja zapewni pełną ochronę interesów Unii Europejskiej. Jesteśmy w pełni solidarni ze wszystkimi państwami członkowskimi i ich obywatelami – przekazał Gill.

