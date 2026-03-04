30 tys. zgłoszeń UFO w jednym stanie. Nowe dane z USA zaskakują

Najnowsze dane amerykańskiego laboratorium Enigma Labs pokazują, gdzie w Stanach Zjednoczonych najczęściej raportowano przypadki UFO. Wkrótce mogą też zostać ujawnione rządowe dokumenty dotyczące życia pozaziemskiego.

Kalifornia na pierwszym miejscu

Jak informuje "Newsweek", analiza danych Enigma Labs wskazuje, że zdecydowanym liderem pod względem liczby zgłoszeń jest Kalifornia. W tym stanie odnotowano około 30 tys. przypadków obserwacji UFO. Na kolejnych miejscach znalazły się: Floryda – ponad 16 tys. zgłoszeń, Teksas – około 14 tys. oraz Nowy Jork – ponad 11,6 tys. przypadków. W pierwszej dziesiątce stanów z największą liczbą raportów znalazły się również Waszyngton, Pensylwania, Arizona, Ohio, Illinois i Michigan. W każdym z nich mieszkańcy zgłosili tysiące obserwacji.

Najmniej takich przypadków odnotowano w stanach Wyoming, Dakota Południowa, Dakota Północna oraz Delaware. Według badaczy liczba zgłoszeń zwykle jest większa w dużych i bardziej zaludnionych stanach.

Publiczna baza Enigma Labs powstaje na podstawie raportów przesyłanych przez mieszkańców. Zgłoszenia trafiają do niej poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną uruchomione w latach 2022–2023. W bazie znajduje się obecnie ponad 33 tys. zgłoszeń z USA, a także setki tysięcy historycznych relacji z innych źródeł dotyczących obserwacji UFO.

Trump zapowiada ujawnienie dokumentów

Temat UFO ponownie znalazł się w centrum uwagi po niedawnym wywiadzie byłego prezydenta USA Baracka Obamy, który stwierdził, że "kosmici istnieją", podkreślając jednak, że chodziło mu o statystyczne prawdopodobieństwo istnienia życia we Wszechświecie. W reakcji na te słowa prezydent Donald Trump zapowiedział ujawnienie rządowych materiałów dotyczących UFO i życia pozaziemskiego.

Według Departamentu Obrony Biuro Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach (AARO) bada obecnie ponad 2 tysiące przypadków UAP. Upublicznienie części dokumentów ma nastąpić w najbliższym czasie.

Czytaj też:

Hegseth ostrzega Teheran: Z Iranu nie będzie co zbieraćCzytaj też:

"Nie będziemy przejmować się zasadami". Mocne słowa z Białego Domu