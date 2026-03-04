Włochy wyślą tarczę przeciw irańskim rakietom? Decyzja w najbliższych dniach

Według informacji agencji Reuters Rzym rozważa wysłanie jednej baterii systemu SAMP/T – jednego z najnowocześniejszych europejskich systemów zdolnych do przechwytywania pocisków balistycznych.

"Silne zaniepokojenie ewolucją kryzysu"

Decyzja ma być odpowiedzią na pilne prośby państw regionu o wsparcie w zakresie obrony powietrznej i antydronowej. Włoski minister obrony Guido Crosetto potwierdził w parlamencie, że rząd otrzymał zapytania od krajów Zatoki, które wyrażają "silne zaniepokojenie ewolucją kryzysu" i obawiają się kolejnych ataków. Nie ujawniono oficjalnie, które państwo miałoby otrzymać system, jednak w nieoficjalnych doniesieniach pojawiają się Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt.

Minister Crosetto podkreślił, że decyzja jest "bardzo delikatna", ponieważ włoskie zasoby systemów obrony powietrznej są ograniczone. Część baterii SAMP/T została już wcześniej przekazana Ukrainie. Według źródeł Reuters Rzym wyklucza jednak przekierowanie systemów działających na ukraińskim froncie. Ostateczna decyzja w sprawie transferu systemu SAMP/T może zostać zatwierdzona w formie dekretu rządowego w najbliższych dniach.

System SAMP/T może jednocześnie śledzić dziesiątki celów i przechwytywać do dziesięciu z nich w tym samym czasie. Wykorzystuje rakiety Aster-30 osiągające prędkość około 4,5 Ma i zdolne do zwalczania celów na dystansie ponad 100–150 kilometrów oraz wysokości do około 20–25 kilometrów.

NATO przechwyciło rakietę lecącą w kierunku Turcji

W ostatnich godzinach doszło do incydentu z udziałem systemów obrony powietrznej NATO. W środę, 4 marca, obrona przeciwrakietowa Sojuszu zniszczyła pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu, który zmierzał w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji. Jak poinformowało tureckie Ministerstwo Obrony, rakieta przeleciała nad Syrią i Irakiem, po czym weszła w przestrzeń powietrzną Turcji. Została przechwycona przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Atak potępił Sojusz Północnoatlantycki. Rzeczniczka NATO Allison Hart podkreśliła, że organizacja zdecydowanie wspiera swoich sojuszników w regionie. – NATO zdecydowanie popiera wszystkich sojuszników, w tym Turcję, w obliczu nieustannych ataków Iranu w całym regionie – przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską. Dodała, że zdolności odstraszania i obrony Sojuszu pozostają silne, także w obszarze obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

