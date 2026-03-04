"Pojawia się możliwość". Nowe informacje o ewakuacji Polaków

W środę premier Donald Tusk ogłosił, że zdecydował się na uruchomienie procesu ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Przypomnijmy, że od początku izraelsko-amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi tysiące naszych rodaków utknęło na lotniskach i w hotelach w kilku państwach tego regionu.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że pojawiła się nowa możliwość sprowadzenia Polaków do domu.

"Pojawia się możliwość szerszego otwarcia przestrzeni powietrznej nad ZEA. Pracujemy nad tym, aby w siatce połączeń pojawiły się loty do Polski. Dziś wiceminister Wojciech Zajączkowski rozmawiał o tym z Laną Nusseibeh, minister stanu ds. politycznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich" – napisał na swoim koncie na platformie X rzecznik MSZ.

Polska będzie ewakuowała obywateli z Bliskiego Wschodu

Jeszcze w niedzielę Wewiór informował, że Polska nie wyśle samolotów po Polaków. Wczoraj premier Donald Tusk przekonywał, że "sytuacja nie stwarza zagrożenia" i na razie nie ma konieczności przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej, choć zastrzegał, że rząd jest do niej gotowy.

Jednak już w środę premier zmienił zdanie. Operacja sprowadzenia Polaków do ojczyzny będzie przeprowadzona.

"Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta" – napisał premier na X.

Karol Nawrocki zadeklarował, że przesłany przez KPRM wniosek zaakceptuje bez zwłoki.

– Cieszę się, że pan premier w końcu wysłał tę zgodę na użycie polskich samolotów (...) bowiem o tym, że takie pismo ma trafić, minister Cenckiewicz informował mnie już wczorajszego wieczora. Więc czekałem na takie pismo i chyba nie ma wątpliwości, że takie pismo czy taki wniosek oczywiście poprę – powiedział podczas konferencji prasowej.

