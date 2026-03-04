Ewakuacja Polaków. Tusk podjął decyzję

Przypomnijmy, że w związku z sobotnimi atakami Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran oraz odwetem sił irańskich, wiele państw Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów z i do Bliskiego Wschodu do 6 marca. Turyści utknęli na lotniskach m.in. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Dosze (Katar).

W związku z działaniami militarnym tysiące Polaków utknęło na lotniskach bądź w hotelach. Wielu z nich próbuje wrócić do kraju na własną rękę. W niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że Polska nie wyśle samolotów po rodaków. Wczoraj premier Donald Tusk przekonywał, że "sytuacja nie stwarza zagrożenia" i na razie nie ma konieczności przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej, choć zastrzegał, że rząd jest do takiej gotowy.

Zmiana nastawienia szefa rządu przyszła w środę. Tusk zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o zadysponowaniu samolotów do przeprowadzenia ewakuacji z Bliskiego Wschodu.

"Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta" – napisał premier na swoim koncie na platformie X.

Ewakuacja Polaków

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek (3 marca), że ponad 480 polskich obywateli opuściło już Izrael, Jordanię i Liban i znajduje się w Polsce lub w drodze do kraju. Zapewnił, że działania prowadzone są na bieżąco, a placówki dyplomatyczne pracują w trybie całodobowym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków, aby nie podróżowali na Bliski Wschód. Obecnych tam obywateli RP zachęca do rejestrowania się w systemie Odyseusz.

