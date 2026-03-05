Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Jest komunikat

Wojsko przekazało w czwartek, że pierwsze loty już się rozpoczęły. "Samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu" – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

twitter

Jeszcze wcześniej przekazano, że Polski Kontyngent Wojskowy Bliski Wschód, zgodnie z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, uzyskał możliwość realizacji zadań do 31 marca 2026 r.

Tusk: Polacy nie będą pozostawieni sami sobie

Premier Donald Tusk po rozmowie z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich deklarował, że "Polacy nie będą pozostawieni sami sobie".

– Chcę poinformować, że my nie jesteśmy do tego, aby budzić jakieś wielkie emocje w tej kwestii, ale od zadań. Działamy w trybie kryzysowym od soboty, od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze sygnały o ryzykach związanych z wojną, jeżeli chodzi o transport lotniczy etc. – mówił we wtorek szef rządu.

– Wszyscy otrzymali nasze regularne wsparcie placówek konsularnych i przy współpracy z biurami podróży opuścili Izrael, Jordanię i Liban. Podczas 480 obywateli są już w Polsce lub w drodze do Polski – dodał.

Nowa możliwość sprowadzenia Polaków

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał w środę, że pojawiła się nowa możliwość sprowadzenia Polaków do domu.

"Pojawia się możliwość szerszego otwarcia przestrzeni powietrznej nad ZEA. Pracujemy nad tym, aby w siatce połączeń pojawiły się loty do Polski. Dziś wiceminister Wojciech Zajączkowski rozmawiał o tym z Laną Nusseibeh, minister stanu ds. politycznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich" – napisał na swoim koncie na platformie X rzecznik MSZ.

Jeszcze w niedzielę Wewiór informował, że Polska nie wyśle samolotów po Polaków. Z kolei premier Donald Tusk przekonywał, że "sytuacja nie stwarza zagrożenia" i na razie nie ma konieczności przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej, choć zastrzegał, że rząd jest do niej gotowy. Ostatecznie premier zmienił zdanie.

Czytaj też:

Sytuacja Polaków na Bliskim Wschodzie. Sikorski otrzymał raport specjalnyCzytaj też:

Ewakuacja Polaków. Tusk podjął decyzję