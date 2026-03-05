"Mam taką propozycję". Czarzasty chce wydać pieniądze NBP na inny cel niż zbrojenia

W środę prezydent Karol Nawrocki zaproponował alternatywną koncepcję dofinansowania bezpieczeństwa państwa wobec objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. Środki zamiast z unijnych pożyczek miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Jak poinformował prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

Czarzasty: Zdrowie elementem bezpieczeństwa

Większość polityków koalicji rządzącej chłodno przyjęła propozycję Nawrockiego. Tymczasem marszałek Sejmu uważa, że pieniądze NBP powinny zostać przeznaczone na ratowanie służby zdrowia.

– Mam taką propozycję i traktuję ją bardzo poważnie. Cieszę się ze współpracy NBP z rządem polskim, bo inaczej się tego nie da zrobić. SAFE zostawmy, SAFE jest załatwiony, mamy bardzo dobrą linię, jeżeli chodzi o finansowanie polskiego uzbrojenia, na polskie uzbrojenie jest również 200 mld w budżecie – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek proponuje przeniesienie pieniędzy z NBP na służbę zdrowia, ponieważ jest ona elementem bezpieczeństwa "takim samym jak zakup uzbrojenia".

– To również infrastruktura, bezpieczeństwo to jest przede wszystkim służba zdrowia. Panie prezesie, kawa nie wyklucza herbaty, 200 mld w budżecie na uzbrojenie, 180 mld z SAFE na uzbrojenie i 200 mld na służbę zdrowia – dodał marszałek.

Szef MON pozytywnie o propozycji Nawrockiego

Pewnym zaskoczeniem mogą być przychylne słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON podkreśla jednak, że projekt prezydencki może być wyłącznie uzupełnieniem, a nie zastępstwem dla unijnej pożyczki.

"Jesteśmy otwarci na propozycję, by do blisko 200 mld zł z programu SAFE dołożyć kolejne 180 mld zł na rozwój armii i infrastruktury wojskowej. To nie mogą być projekty konkurencyjne, tylko uzupełniające" – napisał wicepremier na portalu X.

