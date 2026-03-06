Zełenski rzuca groźbami. "Pępek świata", "ktoś go tak nauczył"

Rząd w Kijowie wstrzymał tranzyt ropy naftowej na Węgry. Premier Węgier Viktor Orban poinformował w poniedziałek, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg "Przyjaźń" transportujący na Węgry i Słowację ropę z Federacji Rosyjskiej przez Ukrainę – wbrew twierdzeniem władz Ukrainy – jest sprawny.

Zełenski grozi wojskiem premierowi państwa członkowskiego UE

Tymczasem w trakcie briefingu po spotkaniu roboczym z udziałem premier Ukrainy i członkami Gabinetu Ministrów, prezydent Zełenski wyraził nadzieję, że premier Węgier Viktor Orban nie będzie blokował zatwierdzenia unijnej pożyczki (w istocie jest to darowizna – red.) w wysokości 90 miliardów dla Kijowa. Jeśli jednak Budapeszt zdecydowałby się postawić weto, wtedy szef węgierskiego rządu powinien zacząć obawiać się o swoje życie.

– Mamy nadzieję, że jedna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje 90 miliardów, a ukraińscy żołnierze będą mieli broń. W przeciwnym razie przekażemy adres tej osoby naszym Siłom Zbrojnym, naszym ludziom – niech do niego zadzwonią i porozumieją się z nim w swoim języku – zagroził prezydent Ukrainy.

"Pępek świata", któremu "wszystko się należy"

Prof. Adam Wielomski zwrócił uwagę, że zachowanie Zełenskiego ma swoją przyczynę w tym jak był traktowany przez ostatnie kilka lat przez establishmenty niektórych państw zachodnich.

"Bohater «wolnego świata» Wołodymir Żeleński publicznie kieruje groźby karalne wobec premiera Węgier Wiktora Orbana. Ktoś go tak nauczył, że wszystko mu się należy i wszystko mu wolno, bo jest pępkiem świata" – napisał politolog w swoich mediach społecznościowych.

Premier Węgier odpowiedział na słowa Zełenskiego równie ostro. Orban stwierdził wprost, że jeśli dostawy ropy do jego kraju nie zostaną przywrócone, Węgry użyją siły.

Węgry: Ukraina zablokowała rurociąg "Przyjaźń"

Rząd Orbana poinformował, że Węgry będą blokować 90-miliardową "pożyczkę" Unii Europejskiej dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem "Przyjaźń". Część komentatorów politycznych wskazało, że istocie wspomniane 90 miliardów euro stanowi darowiznę, ponieważ pożyczka ma zostać spłacona przez Ukrainę wyłącznie, kiedy Rosja wypłaci Ukrainie reperacje wojenne.

"Blokujemy 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń" – przekazał Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Polityk tłumaczył, że Kijów i Bruksela stosują szantaż, wskazując, że wstrzymanie tranzytu odbywa się "we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją", aby wywołać zakłócenia w dostawach i podnieść ceny paliw przed wyborami na Węgrzech. Jak dodał, blokując przesył ropy, Kijów narusza umowę stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską. "Nie ulegniemy temu szantażowi" – podkreślił.

