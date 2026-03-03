Zełenski nie wystartuje w wyborach prezydenckich? Zaskakujące słowa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla włoskiej gazety „Corriere della Sera” został zapytany o wybory prezydenckie na Ukrainie. Ocenił, że „prawdziwe pytanie brzmi, kiedy będziemy mogli przeprowadzić wybory”. – Z pewnością odbędą się one po zakończeniu wojny, a nie w czasie tymczasowego rozejmu – dodał.

Zełenski nie wystartuje w wyborach prezydenckich?

Wołodymyr Zełenski powiedział również, że nie podjął jeszcze decyzji, czy wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich. – Nie jestem wcale pewien, czy wystartuję. Zobaczę, czego będą chcieli Ukraińcy – dodał.

Odpowiadając na krytykę skuteczności działań antykorupcyjnych, prezydent Ukrainy podkreślił, że Ukraina utworzyła niezależne instytucje zdolne do walki z korupcją. – Wspieram ich w każdym możliwym zakresie, ale dochodzenia muszą być przeprowadzane przez nich – mówił.

W grudniu 2025 roku Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jest gotowy przeprowadzić wybory prezydenckie, jeśli partnerzy międzynarodowi zapewnią bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. Wyraził również gotowość do nowelizacji ustawy o wyborach w stanie wojennym i zapowiedział, że oczekuje na propozycje ze strony parlamentu.

W lutym 2026 roku Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina byłaby gotowa przeprowadzić wybory w przypadku dwumiesięcznego zawieszenia broni i zaproponował, aby Rosja również zaprzestała działań wojennych, aby móc przeprowadzić własne wybory.

Czytaj też:

Zełenski życzy porażki Orbanowi. "Wierzę, że przegra wybory"Czytaj też:

Ukraina nie tak szybko wstąpi do UE? Kraje członkowie mówią "nie"