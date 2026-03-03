Obywatele UE opuszczają Niemcy. Na to skarżą się najbardziej

Jak wynika z badania zleconego przez pełnomocnik niemieckiego rządu ds. migracji i integracji Natalie Pawlik, choć obywatele krajów Unii Europejskiej są traktowani w Niemczech na równi z obywatelami niemieckimi pod względem prawnym, to w rzeczywistości często zderzają się z "barierami językowymi, przeszkodami w dostępie do rynku pracy i dyskryminację".

To dlatego obcokrajowcy chcą wyjechać z Niemiec

Badanie, opierające się nie tylko na własnych ankietach, ale również najnowszych danych statystycznych, wskazuje, że pod koniec 2023 roku w Niemczech mieszkało ok. 5,1 mln osób posiadających obywatelstwo innego kraju UE, co oznacza, że od końca 2010 roku liczba uległa niemal podwojeniu. Najwięcej było obywateli Rumunii (910 tys.) i Polski (888 tys.), a na kolejnych miejscach znalazły się osoby pochodzące z Włoch, Bułgarii i Chorwacji.

Jak wynika z badania, na którego wyniki powołuje się Deutsche Welle, ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) będących obywatelami państw Unii Europejskiej chce opuścić Niemcy. W tej grupie już 13 proc. ankietowanych podjęło już pierwsze działania zmierzające do przeprowadzki.

"Jako główne powody podają koszty mieszkania (42 proc.) i utrzymania (36 proc.) w Niemczech, ale także fakt, że nie czują się dobrze w Niemczech (prawie 39 proc.). Prawie 15 proc. respondentów wspomniało o doświadczeniach związanych z dyskryminacją, jednak wśród osób z południowej Europy zdarzało się to znacznie częściej (28 proc.)" – czytamy na dw.com.

Niemcy się wyludniają. Dane nie zostawiają złudzeń

Pod koniec ubiegłego roku w Niemczech mieszkało ok. 83,5 mln osób, co stanowi spadek o około 100 tys. Trendu nie jest w stanie odwrócić przyjazd imigrantów.

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, był to pierwszy spadek liczby ludności od 2020 roku. W latach 2011-2024, z wyjątkiem pandemicznego roku 2020, liczba ludności rosła, a przyczyną było zjawisko imigracji.

Teraz trend się odwrócił. Statystycy wskazują, że przyczyną spadku jest malejąca imigracja netto. W 2025 roku do Niemiec przyjechało 220-260 tys. osób więcej niż wyemigrowało. Oznacza to, że saldo migracji było znacznie niższe (o ok. 40 proc.) niż rok wcześniej, kiedy do Niemiec przybyło o 430 tys. osób więcej niż z nich wyemigrowało.

