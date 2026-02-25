Gigantyczna dziura budżetowa w Niemczech. Będzie jeszcze gorzej

Chociaż wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne rosną, deficyt wyniósł 119,1 mld euro. Jego największą część wygenerował rząd federalny. Z kolei kraje związkowe w znacznym stopniu zmniejszyły swoje zadłużenie.

Zadłużenie Niemiec będzie rosło

"Luka w niemieckim budżecie państwowym na 2025 roku okazała się większa, niż wcześniej zakładano. Deficyt sektora publicznego – obejmujący rząd federalny, kraje związkowe, gminy i ubezpieczenia społeczne – wyniósł 2,7 proc. PKB – poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Wstępnie szacowano go na 2,4 proc. Unijny Pakt Stabilności i Wzrostu przewiduje limit na poziomie 3 proc., który takie kraje jak Francja od lat przekraczają" – podaje dw.com.

Niemiecki deficyt budżetowy w wysokości 119,1 mld euro jest większy o 3,9 mld euro niż ubiegłoroczny, który wyniósł 115,3 mld euro. Wydatki rosły bowiem szybciej niż dochody.

Na tym nie koniec złych wiadomości dla niemieckich finansów. Zgodnie z prognozami ekspertów, w tym roku zadłużenie zachodniego sąsiada Polski wzrośnie jeszcze bardziej. Kiloński Instytut Gospodarki Światowej (IfW) przewiduje deficyt na poziomie 3,5 proc., a w 2027 roku sięgający nawet 4 proc.

Tyle wyniósł deficyt budżetowy Polski

Z kolei w polskim budżecie odnotowano 275,6 mld zł deficytu na koniec 2025 r., co oznacza wykonanie 95,4 proc. na cały rok – podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Resort podał w komunikacie, że po w całym ub.r. dochody budżetu państwa wyniosły 594,6 mld zł, tj. 94 proc. planu, a wydatki – 870,2 mld zł, tj. 94,4 proc. planu.

2025 rok był pierwszym okresem obowiązywania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST), która zmieniła sposób wyliczania wysokości udziału w podatku PIT tych jednostek. Po zmianach dochody JST z podatku PIT są wyliczane w odniesieniu do dochodów podatników, a nie wpływów z podatków, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym. Wejście w życie nowych regulacji spowodowało wzrost dochodów z PIT trafiających do samorządów, które w 2025 roku uzyskały 174,1 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 92,9 mld zł (114,5 proc.) r/r. Jednocześnie była to główna przyczyna spadku dochodów budżetowych w 2025 roku, podano w komunikacie.

