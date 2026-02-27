Komisja Europejska odrzuca fundusz na transgraniczną aborcję

Jak informuje włoska agencja katolicka SIR, 26 lutego, pomimo nacisków na zatwierdzenie finansowania tzw. turystyki aborcyjnej z funduszy UE, Komisja Europejska odrzuciła projekt przewidujący utworzenie i wsparcie systemu aborcji transgranicznej.

Kompromis budzący krytykę

Odmowie projektu towarzyszy jednak kompromis: choć nie utworzono nowych funduszy, Komisja dopuściła wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez państwa członkowskie przeprowadzające takie zabiegi do przyjmowania kobiet z innych krajów UE, co wywołało krytyczne reakcje.

Europejski Fundusz Społeczny Plus ma służyć wspieraniu rynku pracy, integracji społecznej oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji. W ocenie krytyków wykorzystywanie jego środków – nawet częściowo – na finansowanie działań związanych z przerywaniem ciąży wykracza poza ten mandat.

Reakcje środowisk pro-life

Na decyzję Komisji Europejskiej zareagowały również środowiska pro-life, które z jednej strony przyjęły z zadowoleniem brak zgody na utworzenie odrębnego mechanizmu finansowania, z drugiej jednak skrytykowały możliwość wykorzystania istniejących środków unijnych.

Apel o wsparcie macierzyństwa i „kulturę życia”

Przewodnicząca włoskiego ruchu Movimento per la Vita Italiano, Marina Casini, podkreśliła, że "czasy wymagają inwestowania zasobów i energii w ochronę macierzyństwa oraz konkretne wsparcie kobiet w trudnej sytuacji, a nie rozwijania – bezpośrednich czy pośrednich – form finansowania praktyk aborcyjnych”.

Jak dodała, "każde poczęte dziecko jest jednym z nas i zasługuje na przyjęcie”, a rolą instytucji publicznych powinno być zapewnienie kobietom realnej pomocy, tak aby „nie czuły się samotne wobec trudnej czy nieoczekiwanej ciąży”. Organizacja wezwała do ukierunkowania polityk europejskich na wsparcie macierzyństwa, dzietności i – jak zaznaczono – "kultury życia”.

