Aborcja "prawem człowieka"? Ruch ze strony PE

Za przyjęciem aktu głosowało 310 europosłów, 222 było przeciw, a 68 wstrzymało się od głosu. Rezolucja skierowana do Komisji Europejskiej ma jednak charakter niewiążący.

Zgodnie z tym dokumentem, Unia Europejska powinna uznać przemoc ze względu na płeć za „poważne przestępstwo o wymiarze transgranicznym”. Komisja Europejska winna przygotować niezbędne wytyczne dotyczące wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, uznającej zabójstwo kobiety za szczególne przestępstwo. W rezolucji wzywa się również do wprowadzenia w prawodawstwie europejskim definicji gwałtu opartej na zgodzie, a państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej.

Rezolucja odnosi się też do osób LGBTIQ+

Wśród żądań znalazły się również: powszechny dostęp do opieki i usług zdrowia psychicznego uwzględniających różnice płciowe.

Parlament uważa, że potrzebne są "wiążące ramy" gwarantujące pełny i równy dostęp do wszystkich usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, a prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji powinno zostać włączone do Karty Praw Podstawowych UE. Komisja powinna również pracować nad zmniejszeniem różnic w zatrudnieniu, wynagrodzeniach i emeryturach ze względu na płeć.

Rezolucja wzywa też do wzmocnienia mechanizmów przeciwdziałania regresowi demokracji w państwach UE i atakom na prawa kobiet i osób LGBTIQ+.

Sprawa aborcji w ETPC

Z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Sprawa dotyczy pozwu A.R. przeciwko Polsce. W 2020 roku, po głośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, do Europejskiego Trybunał Praw Człowieka wpłynęła skarga od mieszkanki Krakowa. Kobieta była w 15. tygodniu ciąży, a wyniki badań lekarskich potwierdziły chorobę genetyczną płodu. Ciężarna dokonała aborcji w prywatnej klinice w Holandii.

Kobieta oskarżyła Polskę o złamanie dwóch artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pierwszy dotyczy zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Drugi – prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. ETPC uznał, że Polska naruszyła drugi z nich.

