"Tusk zadzwonił tuż przed sylwestrem". Rzecznik prezydenta ujawnia

W piątek doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Wiadomo, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim spraw dotyczących Ukrainy.

Rzecznik prezydenta o spotkaniu Nawrocki – Tusk

O organizacji spotkania mówił w sobotę w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Z jego relacji wynika, że jego szczegóły zostały ustalone podczas rozmowy telefonicznej tuż przed sylwestrem. To wtedy premier miał zadzwonić do prezydenta.

Leśkiewicz zwrócił uwagę, że Donald Tusk od dawna nie spotykał się z Karolem Nawrockim, więc kiedy szef rządu poprosił o rozmowę, prezydent się zgodził.

Tusk próbował skontaktować się z prezydentem? "Nie było ani jednego połączenia"

Gospodarz programu przywołał w tym momencie wypowiedź szefa, która padła w połowie grudnia w rozmowie z dziennikarzami. Tusk przekonywał wówczas, że do głowy państwa dzwonił wielokrotnie, jednak bezskutecznie.

– Nie było takiego połączenia ani SMS-a – zapewnił w odpowiedzi rzecznik prezydenta. Na sugestię, że być może premier miał zły numer do Nawrockiego, Leśkiewicz odparł: "to jest pytanie do pana premiera jakim numerem telefonu dysponuje i do kogo wysyłał SMS-y albo do kogo wykonywał połączenia".

– Jeśli premier chce się spotkać z panem prezydentem albo nawiązać kontakt z panem prezydentem, to jest kilka kanałów nawiązania takiego kontaktu. Jest kontakt bezpośredni, ale także za pośrednictwem obu kancelarii, na przykład gabinetu premiera i prezydenta – zwracał uwagę współpracownik głowy państwa. – Do takiego kontaktu nie doszło, ale tuż przed sylwestrem doszło do kontaktu pomiędzy panem premierem i panem prezydentem i wtedy panowie się umówili na spotkanie, do którego doszło wczoraj – dodał.

Dopytywany, czy z kolei prezydent dysponuje bezpośrednim kontaktem do szefa rządu, rzecznik oświadczył, że po ostatnim telefonie od Donalda Tuska już tak.

