Ważny list otwarty do Konferencji Episkopatu Polski

Ukazał się ważny list otwarty warszawskiej filii Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów do Konferencji Episkopatu Polski.

List otwarty do KEP

Wielce czcigodni Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce, Wasze Ekscelencje.

w porozumieniu ze środowiskami kresowymi i patriotycznymi w Polsce, korzystając z dobrodziejstw synodalności, zwracamy się do Waszych Ekscelencji z prośbą i propozycją o pochylenie się nad szlachetną postacią i godne uczczenie wspomnieniem w kalendarzu liturgicznym tak wielce zasłużonego dla Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich w II RP błogosławionego biskupa Kościoła Unickiego Grzegorza (ukr. Hryhorija) Chomyszyna, wybitnego syna narodu ukraińskiego.

Już niebawem, 26 czerwca br., Kościół Chrystusowy będzie świętował 25. rocznicę beatyfikacji biskupa Chomyszyna oraz 26 innych nowomęczenników grekokatolickich. Trzeba wiedzieć, że wśród tych wszystkich osób, beatyfikowanych 27.06.2021 r. we Lwowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, błogosławiony biskup Grzegorz wyróżnia się, jako jedyny, szczególnymi zasługami dla budowania jedności pomiędzy dwoma obrządkami: unickim i łacińskim oraz niestrudzonymi wysiłkami w dziele budowania dobrych relacji pomiędzy Ukraińcami a Polakami w II RP, relacji, opartych na prawdzie, praworządności i wartościach chrześcijańskich.

[...] Aby uzasadnić naszą prośbę pozwolimy sobie przypomnieć najważniejsze fakty dotyczące osoby błogosławionego oraz realiów czasów, w jakich przyszło mu żyć.

Treść całości listu w pliku poniżej: