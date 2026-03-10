Polski Safe a SAFE unijny. Pokazali różnice na grafikach

We wtorek w Pałacu Prezydenckim premier minister obrony narodowej i finansów rozmawiali z prezydentem i prezesem NBP na temat "polskiego SAFE 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

Jednocześnie do Sejmu trafił już projekt ustawy "polskiego Safe 0 procent". Zakłada on pozyskanie środków z zysku NBP bez naruszania rezerw NBP. Donald Tusk chce z kolei zaciągnąć unijny kredyt w wysokości 44 miliardów euro (ok. 185 miliardów zł plus odsetki – ok. 180 miliardów). Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat.

Większość sejmowa w ekspresowym tempie przyjęła w tym zakresie ustawę techniczną dot. unijnego SAFE. Ponieważ wzięcie pożyczki z Brukseli w takiej wysokości oznaczać będzie "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP.

Polski Safe 0 procent

Na grafikach prezydenckich czytamy, że projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych (dot. polskiego Safe) zapewni: nie zadłuża budżetu państwa, nie generuje odsetek i narusza rezerw NBP. Ponadto ustawa ma zagwarantować wydatkowanie pieniędzy na polskim przemysł zbrojeniowy, a niewykorzystane środki będą mogły być spożytkowane później, czego nie umożliwia ustawa wdrażająca SAFE UE. W programie Brukseli państwa muszą zakontraktować wszystko do końca maja, a później będzie wolno robić to wyłącznie wraz z innym państwem unijnym lub Ukrainą.

Obóz prezydencki wskazuje też, że polski Safe o proc. to "oszczędność 180 miliardów złotych na samych kosztach obsługi". Tu zachodzi potężna różnica z SAFE unijnym, gdzie z uwzględnieniem odsetek będzie to koszt ok. 365 miliardów złotych.

Unijny SAFE – pułapka

KPRP ostrzega, że unijny SAFE jest "pułapką zastawioną na polską suwerenność decyzyjną i przemysłową". Wskazuje trzy powody: mechanizm warunkowości, uderzenie w kontrakty z USA i Koreą i horyzont 2030 r. – wyrok na polskie fabryki. "SAFE wymaga dostaw w 3,5 roku, co uniemożliwia budowę nowych zakładów w Polsce i promuje gotowe produkty z Niemiec i Francji kosztem polskiej produkcji".

twitterCzytaj też:

Koniecznie pożyczka z Unii. Sikorski: I tak zrobimy, bo mamy plan BtwitterCzytaj też:

Bosak przypomina: Kredyt SAFE UE bez zgody prezydenta będzie sprzeczny z Konstytucją