"To jest pułapka". Poseł Konfederacji ostrzega ws. SAFE

O unijny program SAFE Michał Wawer pytany był we wtorkowy wieczór w audycji "Trzy pytania na koniec dnia" na antenie Radia ZET.

Poseł Konfederacji wyraził pogląd, że nie zależnie od tego, jak będzie wyglądała propozycja prezydenta Karola Nawrockiego "Polski SAFE 0 proc.", czy będzie ona dobra czy zła, to ta unijna powinna zostać zawetowana.

– Zwłaszcza, że to jest procedowane w sposób niekonstytucyjny, bo jeśli mamy umowy międzynarodowe, a SAFE to coś nowego, co wychodzi poza ramy traktatów unijnych, to powinno być ratyfikowane w Sejmie. A tego w ogóle nie ma – wskazał.

Wawer przypomniał, że jego ugrupowanie wezwało już prezydenta do odrzucenia unijnego programu i swój apel w tej sprawie podtrzymuje. W jego ocenie, program ten jest tak naprawdę pułapką. – To nie są pieniądze dla wojska, to jest pułapka – ocenił. Parlamentarzysta porównał ten program do KPO, czyli Krajowego Planu Obudowy. W tym przypadku analogicznie, tłumaczył, środki będą zależały od tego, czy Polska będzie robiła to o unia każe, czy też nie. – Jak nie, jak Polacy na przykład wybiorą rząd nie taki jakiego sobie Unia Europejska życzy, to będzie te pieniądze nam blokować – mówił.

Poseł Konfederacji zwrócił uwagę, że takiego traktowania doświadczają obecnie Węgry, którym środki już są blokowane. – Zanim jeszcze pożyczka SAFE weszła w życie, to Budapeszt już usłyszał, że tych pieniędzy nie dostanie – powiedział.

Unijny SAFE kontra "Polski SAFE 0 proc."

Przypomnijmy, że na biurku Karola Nawrockiego wciąż czeka uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca unijny SAFE. Czas na podjęcie decyzji w tej sprawie prezydent ma do 20 marca. W ramach tego programu Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego.

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk oświadczył, że dotarły do niego informacje, iż prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę. Tych doniesień nie potwierdził rzecznik głowy państwa. Rządzący zapowiadają jednak, że bez względu na decyzję głowy państwa, unijny SAFE wejdzie w życie.

Jednocześnie we wtorek do Sejmu trafił prezydencki projekt "Polski SAFE 0 proc.". Ma to być alternatywa dla unijnego programu pożyczek na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł. Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

