Unijny SAFE czy "polski SAFE 0 procent"? Ciekawe wyniki sondażu

"Polski SAFE 0 procent" ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł. Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

Na biurku Karola Nawrockiego czeka uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca unijny SAFE. Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Głowa państwa ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w tej sprawie. Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk oświadczył, że dotarły do niego informacje, iż prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę. Tych doniesień nie potwierdził rzecznik głowy państwa.

Który SAFE powinna wybrać Polska? Sondaż

"Z którego z pomysłów na sfinansowanie wydatków na obronność Polska powinna skorzystać?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy firmy IBRiS. Wyniki sondażu przedstawił we wtorek na platformie X Marcin Duma. Badanie zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r., metodami CATI (wywiad telefoniczny) i CAWI (ankieta internetowa), na próbie 1000 osób.

Najwięcej wskazań (29 proc.) otrzymał "polski SAFE 0 procent", czyli inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Co ciekawe, drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią (26 proc.) było "z obydwu powyższych". Unijny SAFE wybrało 24 proc. uczestników badania. Odpowiedź "z żadnego z powyższych" wybrało 13 proc. pytanych. Natomiast 8 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Podział ze względu na preferencje polityczne

Marcin Duma przedstawił również wyniki sondażu z podziałem na preferencje polityczne. Okazuje się, że wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) najczęściej wskazywali na odpowiedzi "unijny program SAFE" (49 proc.) oraz "z obydwu powyższych" (36 proc.).

Formacje opozycje zostały w tym badaniu podzielone na dwie grupy. Wyborcy PiS i partii Razem zdecydowanie najczęściej wskazywali na "polski SAFE 0 procent" (59 proc.). Natomiast zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej w większości wybierali opcję "z żadnego z powyższych" (56 proc.).

twitterCzytaj też:

Premier spotkał się z generałami. "Rozmawiamy o planie B"Czytaj też:

"SAFE 0 proc. tak jak 500 plus". Mentzen: Wszyscy bardzo drogo zapłacimy