Czarzasty: Jeżeli prezydent tego nie podpisze, to zachowa się najgłupiej, jak tylko może

We wtorek w Pałacu Prezydenckim dojdzie do rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. W rozmowie, zaplanowanej na godz. 15, weźmie również udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tematem spotkania będzie propozycja głowy państwa "SAFE 0 proc.".

"Termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu tak, aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu" – wskazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Czarzasty uderza w prezydenta

Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest zdania, że spotkanie w Pałacu Prezydenckim jest zbędne, ponieważ "żadna ze stron nie przekona drugiej do swojego stanowiska ws. SAFE". Jego zdaniem, propozycja prezydenta "nie istnieje". Z kolei uruchomienie unijnej pożyczki na zbrojenia wymaga już tylko podpisu Karola Nawrockiego pod odpowiednią ustawą. Jednak Czarzasty uważa, że prezydent "robi wszystko, żeby jej nie podpisać".

Marszałek Sejmu uważa, że jeśli "pojawią się konkrety" w sprawie SAFE o proc., to rząd "na pewno skorzysta" z tych środków, "bez względu na to, czy to pójdzie na uzbrojenie, czy pójdzie na jakąś inną formę dawania Polkom i Polakom bezpieczeństwa, na przykład na służbę zdrowia".

– Każdy, kto nie podpisze [ustawy wdrażającej unijny program SAFE – przyp. red.], każdy, kto zabierze polskiemu wojsku 200 mld zł, działa na niekorzyść Polski. (...) Jeżeli prezydent tego nie podpisze, to zachowa się najgłupiej, jak tylko może. I wie o tym, i nie wie, jak z tego wyjść w tej chwili – stwierdził lider Nowej Lewicy i dodał, że projekt prezydent jest jedynie "podkładką pod weto dla dobrej ustawy".

– To nie nowość. Głupota nie jest dla nas nowością – powiedział.

