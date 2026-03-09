"To już jest koniec". Czarzasty ogłosił "ostateczną decyzję" ws. Ziobry

– Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobro. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia – poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w nagraniu udostępnionym w poniedziałek w mediach społecznościowych.

– Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę. Tak skończyła się wycieczka zimorodka do miasteczka – skwitował lider Lewicy.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Za co ściga go prokuratura?

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał wrócić do kraju. Były minister sprawiedliwości nie wierzy bowiem, że pod rządami Donalda Tuska ma szansę na sprawiedliwy proces.

Prokuratura zarzuca politykowi Prawa i Sprawiedliwości m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych oraz dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku lutego prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości listem gończym. Komenda Stołeczna Policji opublikowała na swojej stronie komunikat z wizerunkiem i danymi posła PiS. "Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji" – podano.

