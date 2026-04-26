"Są nieodpowiedzialni". Gliński uderza w dwóch polityków PiS

Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych materiał filmowy, wygenerowany przez sztuczną inteligencję na którym widać zardzewiały okręt z logiem Prawa i Sprawiedliwości, który po wzburzonym morzu. W nagraniu lider Konfederacji proponuje ludziom przesiadkę na nowoczesny jacht. Scenie towarzyszy napis: "Wartości nie toną. Czas na przesiadkę".

Do materiału opublikowanego przez Mentzena odniósł się w programie "Politycznym WF-ie z gościem" (Polsat News) poseł PiS Piotr Gliński.

– Myślę, że to jest pusta barka obietnic. Jeśli pan Mentzen chce prywatyzować szkolnictwo wyższe i służbę zdrowia, a także odebrać 800 plus, to życzę mu powodzenia w wyborach – powiedział były wicepremier.

Gliński: Krytyka rządów PiS jest nieodpowiedzialna

Jak zaznaczył Piotr Gliński, Prawo i Sprawiedliwość musi mieć ofertę dla przedsiębiorców. – My ją mamy. Mateusz Morawiecki jest za nią odpowiedzialny – zapewnił polityk.

Odnosząc się do krytyki ze strony Konfederacji, Gliński powiedział że zawsze łatwiej się krytykuje, gdy samemu nie dzierżyło się sterów władzy. – Bo człowiek nie jest obciążony decyzjami – podkreślił.

– Źle reaguję na krytykę rządów PiS, bo ona jest nieodpowiedzialna – ocenił były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Piotr Gliński podkreślił jednocześnie, że Prawo i Sprawiedliwość musiało prowadzić bardzo twardą grę. – Podczas rozmów z UE wiedzieliśmy, że po drugiej stronie siedzi szuler – zaznaczył.

Jak zaznaczył, w Unii Europejskiej są "realizowane głównie interesy wielkich państw, np. Niemiec". – Dlatego my po drugiej stronie też powinniśmy realizować interesy – dodał.

Były wicepremier: To nie był rząd tylko Morawieckiego

Piotr Gliński dokonał też podsumowania rządów Prawa i Sprawiedliwość z Mateuszem Morawieckim w roli premiera.

– To nie był rząd tylko Mateusza Morawieckiego, to był rząd zarówno Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i również Piotra Glińskiego – zaznaczył były wicepremier. – To był rząd Zjednoczonej Prawicy, który dla Polski zrealizował największy program – dodał.

Gliński stwierdził również, że za czasów PiS Polska się rozwijała. – Nikt nie zrobił, w tak krótkim czasie tyle, co my – ocenił.

Nie zabrakło też gorzkich słów pod adresem kolegów z partii. – Jeśli Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński krytykują nasz rząd, to są nieodpowiedzialni – powiedział były wicepremier.

– To był nasz rząd. Zrobiliśmy więcej niż ci obecni – zaznaczył Piotr Gliński.

