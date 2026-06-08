Morawiecki wskazał przyczyny porażki. "Utraciliśmy władzę na skutek dwóch oszustw"

Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki wystąpili na wspólnym wiecu w Gorzowie Wielkopolskim.

Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że "polska prawica wygrywała tylko wtedy, kiedy była zjednoczona".

– Wiecie co łączy rok 1993 i 1997 z rokiem na przykład 2014 i 2015 i 2019? Wtedy, kiedy prawica była podzielona, wtedy kiedy były niesnaski na prawicy, przegrywaliśmy, przegrywała Polska. A kiedy tylko dochodziło do połączenia sił, a nie musimy się zgadzać we wszystkim, wtedy Polska wygrywała i rozpoczynała wielkie reformy – podkreślił.

Morawiecki: PiS stracił władzę na skutek dwóch oszustw

Mateusz Morawiecki ocenił, że PiS utracił władzę w 2023 roku "na skutek dwóch oszustw".

– Pierwsze oszustwo, oszustwo Donalda Tuska, dotyczyło tzw. 100 konkretów. 100 konkretów, które okazały się 100 kłamstwami, szalbierstwami czy szachrajstwami, zmyłkami, po prostu bajkami, które on opowiadał. Dzisiaj Polacy to wiedzą, kiedy śmieje się prosto w twarz, mówiąc: dostałem 30 proc., to zrealizuję 30 proc. Nawet tego nie zrealizował – mówił.

Zdaniem byłego premiera Polacy nie chcą Donalda Tuska.

– Pokazali to najlepiej właśnie w referendum, którym były wybory 1 czerwca 2025 roku, kiedy Karol Nawrocki wygrał nie tylko z Trzaskowskim, nie tylko właśnie z Tuskiem samym. Wygrał z TVN, TVP, Polsatem, niestety, Onetem, WP, RMF i jeszcze czym chcecie, Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą. Można? Można – dodał.

Były szef rządu podkreślił, że "Polacy muszą wiedzieć, że te wybory to takie referendum nad tym, czy kolejne co najmniej trzy lata, bo przecież prezydent Nawrocki będzie co najmniej do 2030 roku, a jak pan Bóg i Polacy pozwolą, to do 2035 roku, a więc czy kolejne trzy lata albo osiem lat, to będą lata wojny rządu z prezydentem, czy to będą lata współpracy rządu z prezydentem".

"Referendum nad rządem Donalda Tuska"

– My październik 2027 roku musimy zrobić kolejnym referendum nad rządem Donalda Tuska i wierzę, że to referendum wyjdzie po myśli całej obozu patriotycznego. Tak, zjednoczonego obozu patriotycznego – dodał.

Mateusz Morawiecki ocenił, że "Polaków musimy porwać wizją".

– Musimy przedstawić im propozycje na przyszłość, a żeby tę propozycję na przyszłość przedstawić, potrzebna nam jest odwaga, odnowa i oferta. Trzy razy "O" – powiedział.

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