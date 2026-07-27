Nagły zwrot w Sejmie. PiS zgłasza kandydata na wicemarszałka

– Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu – powiedział Błaszczak w poniedziałek (27 lipca) w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.

Dodał, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty "przyjął do wiadomości" decyzję klubu PiS. – Wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. A przypomnę, że wakat w prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił.

Zapytany, czy to ruch wyprzedzający ze strony jego formacji, żeby stanowiska wicemarszałka nie otrzymał Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, Błaszczak odparł, że "nawet, kiedy powstanie inny klub, reprezentujący inną partię, którą buduje Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycyjnym".

PiS bez wicemarszałka Sejmu od 2023 roku. Nagła zmiana kandydata

PiS nie ma swojego wicemarszałku od listopada 2023 r., kiedy Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek, a prezes Jarosław Kaczyński oświadczył, że innego kandydata nie będzie.

Błaszczak zapytany o Witek, powiedział, że "ma pewne problemy natury zdrowotnej". – Wybaczcie państwo, że nie będę informował o szczegółach, ale jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności – dodał.

Ociepa był związany z Gowinem

Marcin Ociepa jest szefem stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało utworzone przez byłych działaczy Porozumienia Jarosława Gowina. Ociepa za rządów Zjednoczonej Prawicy był wiceministrem w trzech resortach: przedsiębiorczości i technologii, rozwoju oraz obrony narodowej.

Formalną umowę koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością w ramach Zjednoczonej Prawicy OdNowa RP podpisała w październiku 2021 r.

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