PiS ma nowego koalicjanta

Konferencja poświęcona nowemu koalicjantowi odbyła się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.

– Chcieliśmy poinformować państwa, że została zawarta umowa polityczna o współpracy, o tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd i że będziemy wspólnie występowali w kolejnych wyborach. Jest to kolejny krok, jeszcze nie ostatni, który ostatecznie kończy momenty trudności w naszym obozie politycznym. Bardzo się z tego cieszymy – oświadczył lider Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński zdradził, że w umowie koalicyjnej zawarty został zapis dotyczący przyszłego kandydata na prezydenta Warszawy. – To bardzo ważna sprawa (..) Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju. To bardzo ważny element tego, co żeśmy uzgodnili – dodał, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów w tej sprawie, wskazując że jest na to zbyt wcześnie.

O zakończeniu negocjacji z Prawem i Sprawiedliwością Marcin Ociepa poinformował w czwartek rano w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN 24. Przekazał także, że OdNowa będzie czwartym członkiem Zjednoczonej Prawicy.

To kolejny, po Adamie Bielanie i jego Republikanach, nowy koalicjant partii rządzącej. Zawarcie nowych politycznych porozumień było konieczne po odejściu z rządu Jarosława Gowina.

We wrześniu Ociepa założył wraz z byłymi posłami Porozumienia stowarzyszenie "OdNowa RP". W inicjatywę zaangażowali się Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Grzegorz Piechowiak. Początkowo z "ociepistami" współpracował także senator Tadeusz Kopeć, jednak ten ostatecznie stanął po stronie "bielanistów".

