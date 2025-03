Nowa umowa Polski i USA. "Chcemy pokonać zło"

Uroczyste podpisanie dokumentów w tej sprawie odbyło się w poniedziałek w Sochaczewie, gdzie stacjonuje 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Tusk: Zrobimy wszystko, by nie dać się poróżnić

Premier Donald Tusk zwrócił uwagę na znaczenie zawartej umowy, jak i miejsce, w którym została zawarta.

– Miejsce to symbolizuje bardzo ważne dla nas kwestie (...) Polska jest wyjątkowym przykładem dobrej współpracy w zakresie bezpieczeństwa NATO, Europy, Unii Europejskiej – powiedział szef rządu, cytowany prze Polsat News.

– Wszyscy chcemy pokonać zło, jakie czai się wokół naszych granic i wszyscy chcemy pełnej współpracy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Silna Ameryka, silna Europa, silne NATO, suwerenna Ukraina, to elementy bezpiecznej przyszłości naszych narodów. Dlatego zróbmy wszystko, by nie dać się poróżnić – podkreślił Tusk.

Kosiniak-Kamysz: To wielka inwestycja

W podobnym tonie wypowiedział się minister obrony narodowej. Obecny na miejscu Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że obecnie Polska buduje „wielowarstwową obronę powietrzną”, w skład której wchodzą systemy krótkiego zasięgu, takie jak "Pilica plus", "Narew" czy system średniego zasięgu "Wisła". Umowę ze Stanami Zjednoczonymi określił mianem "wielkiej inwestycji".

– Porozumienie, które zostało przed chwilą podpisane to dostarczanie sprzętu i zabezpieczenia logistycznego do dobrze funkcjonujących baterii Patriot, do całego systemu, całego programu "Wisła". Ważnym elementem tej umowy są trenażery, które pozwolą naszym żołnierzom trenować się w pozorowanych atakach, w odpowiedzi na te pozorowane ataki, w pełnym przygotowaniu się do osiągnięcia pełnych zdolności operacyjnych, które dla 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej powinny być osiągnięte pod koniec tego roku – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Politycy są odpowiedzialni za pokój i te inwestycje są po to, by zachować pokój. Po to, żeby odstraszyć potencjalnego przeciwnika, żeby Polski nigdy nie opłacało się zaatakować – dodał.

