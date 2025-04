Obajtek krytycznie o rządzie: Nie wykorzystuje szczególnej pozycji Polski

2 kwietnia Trump wprowadził nowe cła wzajemne na produkty ze 185 krajów świata. Cła na towary z Chin wyniosą 34 proc., a z państw UE 20 proc. – To dzień wyzwolenia [...] jeden z najważniejszych moim zdaniem dni w amerykańskiej historii. To deklaracja naszej gospodarczej niepodległości – powiedział Trump podczas przemówienia przed podpisaniem rozporządzenia. Jednocześnie Amerykanie będą prowadzić rozmowy z chętnymi do tego rządami, a takie już są, o ewentualnym obniżeniu lub wyzerowaniu wzajemnych ceł.

Cła wzajemne na Europę

Były prezes PKN Orlen skomentował działania Donalda Trumpa, zwracając uwagę na kilka aspektów zagadnienia, w tym na znaczenie Ameryki dla europejskiego, a szczególnie polskiego bezpieczeństwa i biznesu oraz pewną perspektywą, jaka wytworzyła się w związku z zaistniałą sytuacją dla Polski.

Obajtek: Trump oczekuje uznania roli USA

"Prezydent Trump zrobił dokładnie to, co zapowiadał. Rozpoczął twardą walkę o amerykański rynek, amerykańską gospodarkę i amerykańskie portfele Amerykanów. Europejscy urzędnicy są w szoku, bo nie mieści im się w głowie, że ktoś może spełniać obietnice wyborcze i zamiast traktować wyborców jak bezwolne narzędzie to zapewnienia ciepłych posadek – traktuje ich poważnie i dotrzymuje słowa".

"Trump domaga się od Europy szacunku i uznania roli USA jako gwaranta bezpieczeństwa i najważniejszego unijnego partnera biznesowego. Polska ma przy tym pozycję szczególną. Nasza relacja gospodarcza ze Stanami jest wyjątkowa – kupujemy od USA nowoczesne uzbrojenie, wydając na obronność najwięcej w UE, wdrażamy wspólnie technologie jądrowe (duży atom i smr), a amerykańscy giganci inwestują w Polsce miliardy. Mamy też szczególną rolę geopolityczną jako główny filar istotnego dla USA Trójmorza i strażnik wschodniej flanki NATO" – napisał europoseł PiS.

Rząd nie wykorzystuje szczególnej roli Polski?

Obajtek negatywnie ocenia postawę polityczną przyjętą w tej sprawie przez obecne polskie władze.

"Czy uśmiechnięta Koalicja to wie – pewnie tak, czy wykorzystuje w rozmowach i negocjacjach – niestety nie. Woli obrażać Amerykanów i ślepo dążyć za wytycznymi Ursuli i jej teamu, dla którego Polska priorytetem nie jest. Więc nasze szczególne relacje z USA zaraz mogą przestać być szczególne i zamiast wykorzystywać geopolityczne położenie chociażby do budowania polsko-amerykańskiego hubu gazowego dla całego regionu – zostaniemy sami na granicy NATO" – czytamy dalej.

Spadek cen ropy

Obajtek zwrócił uwagę, że działania amerykańskiego prezydenta doprowadziły do najniższych cen ropy od dawna. Barylka na światowych giełdach spadła poniżej 60 dolarów, co jego zdaniem może zmusić Moskwę do negocjacji pokojowych z Ukrainą znacznie skuteczniej niż nieefektywne sankcje Unii Europejskiej, a ponadto powinno mieć wpływ na cenę paliw na polskich stacjach.

Wpis były prezes Orlenu zakończył kąśliwą uwagę pod adresem premiera Donalda Tuska. "Panie Tusk – czekam na paliwo po 5,19 – jeśli nie teraz, to kiedy".

