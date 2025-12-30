Dramat kierowców na północy Polski. "Trasa całkowicie sparaliżowana"

Z powodu fatalnych warunków pogodowych, szczególnie w północno-wschodniej Polsce, na drogach pojawiły się dramatyczne niekiedy utrudnienia. Wiadomo, że pomocy potrzebują podróżujący na trasie S7. Auta stoją w zaspach między Ostródą a Olsztynkiem. Z kolei na drodze wojewódzkiej w okolicy miejscowości Narusa samochód wpadł do rowu.

Podróżujący S7 zablokowani

Zajmujący się m.in. tematyką bezpieczeństwa portal Remiza.pl przekazał doniesienia o sytuacji na jednej z głównych tras na Warmii i Mazurach. "Na drodze S7 w rejonie Ostródy rozgrywa się dramat kierowców – trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie sparaliżowana, a ludzie od kilku godzin tkwią w zaspach bez realnej możliwości przejazdu. Kończy się paliwo, korytarz życia zasypany śniegiem jest nieprzejezdny, a w wielu miejscach pomoc dociera z ogromnym trudem. To nagranie pokazuje, w jak ekstremalnych warunkach znaleźli się podróżni – apelujemy o bezwzględne omijanie tego odcinka" – czytamy.

"Na trasie S7 w woj. warmińsko-mazurskim służby we współpracy z lokalnymi samorządami organizują ciepłe posiłki i niezbędną pomoc dla osób uwięzionych w zatorze oraz podejmują działania w celu jak najszybszego udrożnienia ruchu" – przekazał portal.

Zimowe załamanie pogody w Polsce

Wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił najwyższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych dla zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. W znacznej części woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ogłoszono ostrzeżenia drugiego stopnia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla południowej części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Wcześniej alerty przed silnym wiatrem obowiązywały w woj. lubelskim, mazowieckim, części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części woj. łódzkiego i wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego.

Po 17.00 zakończyło się spotkanie sztabu kryzysowego zwołanego przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. W naradzie brali udział wojewodowie i przedstawiciele służb z terenów dotkniętych intensywnymi zjawiskami pogodowymi. Kierwiński przekazał za pośrednictwem serwisu X, że sytuacja jest miejscami trudna pod bieżącym nadzorem policji i straży pożarnej.

Czytaj też:

