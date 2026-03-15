Sobieski wraca do Polski

Podróżując dziś po terenach Słowacji, warto odwiedzić miejsca związane z pobytem króla Jana III Sobieskiego, który przez ówczesne Górne Węgry wracał z armią z wyprawy wiedeńskiej. Przed bitwą pod Wiedniem Imre Thököly, przywódca powstania węgierskiego przeciwko Habsburgom, koronowany przez Turków na króla, oferował armii polsko-litewskiej wolny przemarsz i kwatery zimowe. Widząc bezskuteczność rokowań z cesarzem i oburzony postępowaniem hetmanów litewskich, którzy spóźnili się pod Wiedeń, a w zamian za to dopuścili wielu gwałtów, obsadził garnizonami miasta i nakazał bronić ich zarówno przed wojskami austriackimi, jak i polskimi.