Ceny mieszkań w górę. Wszystko przez Port Polska

"Rzeczpospolita" informuje, że najbardziej ceny mieszkań poszybowały w górę w Grodzisku Mazowieckim. Od połowy 2022 roku średnie ceny mieszkań wzrosły tam z niespełna 5 tys. zł do ponad 12 tys. zł za metr kwadratowy, a oferta nowych lokali zwiększyła się z około 200 do ponad 300 mieszkań. W Grodzisku Mazowieckim coraz więcej inwestycji deweloperskich.

– Port Polska już zaczyna zmieniać geografię rynku mieszkań w Polsce, ale robi to selektywnie – powiedział gazecie Marek Wielgo, ekspert Rynek- Pierwotny.pl.

Rozwój notuje Błonie, korzystające z bliskości autostrady A2 i zaplecza logistycznego.

Niejednoznaczna jest sytuacja Żyrardowa, gdzie początkowy boom inwestycyjny doprowadził do nadpodaży mieszkań. Obecnie rynek wraca do bardziej naturalnego tempa wzrostu.

"Eksperci podkreślają, że największe korzyści odniosą miasta dobrze skomunikowane z Warszawą i przyszłym lotniskiem. Równolegle do mieszkań rośnie zainteresowanie gruntami pod inwestycje logistyczne, magazynowe i hotelowe. W dłuższej perspektywie Port Polska może stać się jednym z głównych motorów rozwoju zachodniego Mazowsza" – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Czym jest Port Polska, czyli dawniej CPK?

CPK, któremu obecny rząd zmienił nazwę na Port Polska, to planowane m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie oraz zaprojektowany w taki sposób, by w dłuższej perspektywie mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a rok później – w 2032 roku – ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

