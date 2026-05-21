Chargé d’affaires Izraela wezwany na dywanik. Polska żąda przeprosin

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z portu Marmaris w Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną.

Marynarka Izraela w ostatnich dniach przechwyciła ponad 40 statków wchodzących w skład konwoju.

Izrael jeszcze przed rozpoczęciem operacji ostrzegał uczestników, że nie dopuści do naruszenia blokady morskiej Gazy. MSZ Izraela flotyllę określił jako "prowokację". Ostatecznie izraelskie siły przejęły część jednostek wchodzących w skład floty.

Trzech Polaków zatrzymanych przez służby Izraela

Rzecznik polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud, Rafał Piotrowski potwierdził, że trzech członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby.

Na opublikowanym w środę przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów. Pokazano tam m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Polska żąda przeprosin. Sikorski: Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ napisał na platformie X, że "Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele".

"Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami" – przekazał szef polskiej dyplomacji.

twitter

Radosław Sikorski zwrócił uwagę, iż "to, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności". "Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem" – podkreślił.

Szef MSZ dodał, że "nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu". "Oczekujemy jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi" – dodał.

Czytaj też:

"Nasz tchórzliwy rząd chowa głowę w piasek". Mentzen: Izrael dokonuje zbrodni wojennychCzytaj też:

Sikorski do izraelskiego ministra: Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli