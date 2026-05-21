Rzecznik prezydenta reaguje na decyzję Senatu. "To nie jest nasze ostatnie słowo"

Senat nie wyraził w środę zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przeciwko podjęciu uchwały w tej sprawie było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Na początku maja prezydent Nawrocki skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie 27 września referendum. Pytanie miało brzmieć: "Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Zgodnie z konstytucją, prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały w tej sprawie, wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.

Referendum. Leśkiewicz: To nie jest nasze ostatnie słowo

– Były takie zapowiedzi już od co najmniej tygodnia, że Senat odrzuci wniosek pana prezydenta – skomentował w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 rzecznik prezydenta. – To nie jest nasze ostatnie słowo oczywiście – zapowiedział Rafał Leśkiewicz.

Dopytywany, czy prezydent Nawrocki zaproponuje inaczej skonstruowane pytanie referendalne, odpowiedział: – Wniosek upadł. Powiem tyle: to nie jest nasze ostatnie słowo. Będziemy walczyć o to, by Polacy płacili mniej za energię elektryczną, by skończyć z szaleństwem Zielonego Ładu, tej polityki klimatycznej.

W ocenie Leśkiewicza, Senat swoją decyzją "zignorował potrzeby Polaków". – Co w tym pytaniu, które zaproponował pan prezydent, jest nieprawdziwe? Całe sformułowanie, całe to zdanie jest prawdziwe. Dotyczy wyższych rachunków klimatycznych – mówił.

– Pan prezydent, mający mandat konstytucyjny do tego, by złożyć propozycję referendum, zaproponował konkretne rozwiązanie, konkretne pytanie referendalne, które znalazło poparcie, masowe poparcie Polaków – stwierdził.

