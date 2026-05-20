W niedzielę referendum w Krakowie. Kolejne fatalne wieści dla Miszalskiego

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa odbędzie się już w najbliższą niedzielę 24 maja.

Aby głosowanie w referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób uczestniczących w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku.

Referendum w Krakowie. Kolejne złe wieści dla Miszalskiego

Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała kilka dni temu wyniki sondażu, z którego wynika, że udział w referendum deklaruje 62 proc. mieszkańców Krakowa.

OGB opublikowała kolejne dane sondażowe – tym razem porównując je z Zabrzem, gdzie w wyniku referendum odwołano z funkcji prezydenta miasta Agnieszkę Rupniewską, która – podobnie jak Aleksander Miszalski – związana jest z Koalicją Obywatelską.

Notowania prezydenta Krakowa na kilka dni przed referendum są gorsze niż Agnieszki Rupniewskiej w analogicznym czasie.

Tuż przed głosowaniem w referendum OGB pytała mieszkańców Zabrza, jak oceniają prezydent. Wówczas dobrze Agnieszkę Rupniewską oceniało niecałe 28 proc., źle – 44,5 proc.

Obecnie w Krakowie zaledwie 19 proc. osób ocenia Aleksandra Miszalskiego pozytywnie, zaś 55,2 proc. negatywnie.

– Wskaźnik jest dużo gorszy w Krakowie niż w Zabrzu – komentuje Łukasz Pawłowski z OGB.

45,8 proc. ankietowanych w Zabrzu uważało, że potrzebna jest zmiana prezydenta. Odmiennego zdania było 40,1 proc.

Z kolei w Krakowie 60 proc. ankietowanych uważa, że potrzebna jest zmiana prezydenta. Na „nie” jest 29,6 proc. respondentów.

OGB pytała też Zabrzan, czy Agnieszka Rupniewska jest lepszym prezydentem od poprzedniczki. 36 proc. wskazało, że tak, a 40 proc., że nie.

W przypadku Aleksandra Miszalskiego niespełna 18 proc. mieszkańców Krakowa twierdzi, że jest lepszy na tym stanowisku niż Jacek Majchrowski. 43,4 proc. uważa go za gorszego włodarza miasta.

– Oboje prezydentów wygrało w drugiej turze wyborów. Oboje są z Koalicji Obywatelskiej – zauważył Łukasz Pawłowski.

