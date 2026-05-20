Pożyczka SAFE droższa niż zapowiadano. Zajączkowska-Hernik grzmi

"Puls Biznesu" poinformował, że "gdy przed podpisaniem umowy na pożyczkę SAFE rząd mówił o jej szacunkowym oprocentowaniu na poziomie 3,17 proc., opartym na danych z pierwszej połowy ubiegłego roku, Komisja Europejska już miała nowsze wyliczenia dotyczące kosztów pozyskania finansowania z rynku w drugim półroczu – 3,32 proc.".

Zdaniem gazety "wiele wskazuje na to, że stawki jeszcze wzrosną".

Pożyczka SAFE będzie kosztować więcej. Dosadny komentarz Zajączkowskiej-Hernik

Do sprawy odniosła się Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, która oceniła we wpisie na platformie X, że nie jest tym zaskoczona.

"Komisja Europejska pokazuje, że unijna pożyczka SAFE będzie dla Polski droższa niż zapowiadał rząd Tuska! Kłamcy czy nieudacznicy?" – zapytała.

Zwróciła uwagę, iż "okazało się, że przed podpisaniem umowy, gdy rządzący opowiadali, że oprocentowanie wyniesie 3,17 proc. opierali się na... nieaktualnych danych".

"Jak podaje »Puls Biznesu« Komisja Europejska miała już wtedy nowe wyliczenia i wskazywała, że będzie to 3,32 proc. Rząd Tuska po prostu się ośmieszył, czy świadomie wprowadzał Polaków w błąd? Przecież w skali całej pożyczki to są miliardy więcej do spłaty!" – napisała.

Oprocentowanie pożyczki SAFE będzie jeszcze wyższe?

Ewa Zajączkowska-Hernik zauważyła, że "co ciekawe jesienią Komisja Europejska ma dokonać kolejnego nowego podliczenia i eksperci podkreślają, że wszystko wskazuje na to, iż oprocentowanie będzie... jeszcze wyższe".

"Ale to nie koniec, tylko początek! Przecież Europejski Bank Centralny z powodu wzrostu inflacji przygotowuje się w tym roku do podwyżek stóp procentowych przez co kolejne transze pożyczki SAFE wziętej w euro będą dla nas jeszcze droższe" – stwierdziła.

Europoseł Konfederacji podkreśliła, że "nie zdążyli wydać z tego jeszcze choćby jednego euro, a już wiadomo, że zapłacimy za ten dług więcej niż ktokolwiek sądził".

"Jak tak dalej pójdzie to skończymy z pożyczką SAFE jak frankowicze na swoich kredytach. Cała ta operacja to jest jeden wielki wał i kompromitacja – gigantyczny dług w obcej walucie z ryzykiem kursowym, na dzień dobry droższy niż zapowiadano, każda kolejna transza będzie oprocentowywana osobno, a całość obłożona mechanizmem warunkowości z szalonymi terminami i ograniczeniami dotyczącymi wydatkowania. I to wszystko wzięte na koszt polskiego społeczeństwa mimo weta prezydenta i z ewidentnym złamaniem art. 90 Konstytucji RP!" – napisała.

Dodała, że nie wyobraża sobie, "by ludzie, którzy bezprawnie wpakowali nas ten dług na blisko pół wieku, nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności". "Trybunał Stanu czeka, Polacy nie zapomną!" – zakończyła swój wpis.

