Polska zapłaci więcej za pożyczkę SAFE. Nowe oprocentowanie
Udostępnij2 Skomentuj
Ekonomia

Polska zapłaci więcej za pożyczkę SAFE. Nowe oprocentowanie

Dodano: 
Uroczystość podpisania umowy SAFE
Uroczystość podpisania umowy SAFE Źródło: KPRM
Pożyczka w ramach programu SAFE będzie kosztować Polskę więcej, niż twierdził rząd przed podpisaniem umowy z Brukselą.

SAFE, czyli Security Action for Europe, to uruchomiony przez Unię Europejską program mający zwiększyć bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny na Ukrainie. Inicjatywa ma również wspierać rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyć zdolności obronne krajów UE.

Polska jako pierwsza w UE podpisała 8 maja w Warszawie umowę z Komisją Europejską dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Premier Donald Tusk ocenił, że to przełomowy moment dla Polski i dla UE.

Umowa została podpisana mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE. Prezydent i szef NBP Adam Glapiński jako alternatywę zaproponowali program SAFE 0 proc. z wykorzystaniem zysków i złota zgromadzonego przez bank centralny.

SAFE, grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję (AI)

Pożyczka SAFE będzie kosztować więcej. Nowe wyliczenia KE

Jak informuje "Puls Biznesu", "gdy przed podpisaniem umowy na pożyczkę SAFE rząd mówił o jej szacunkowym oprocentowaniu na poziomie 3,17 proc., opartym na danych z pierwszej połowy ubiegłego roku, Komisja Europejska już miała nowsze wyliczenia dotyczące kosztów pozyskania finansowania z rynku w drugim półroczu – 3,32 proc.".

Według gazety, "wiele wskazuje na to, że stawki jeszcze wzrosną, choć w ocenie korzyści z programu zmienia to niewiele". "Jednak nawet jeśli program SAFE stanie się droższy w obsłudze, to i tak będzie tańszy, niż bezpośrednie finansowanie się Polski na rynku długu" – czytamy.

"PB" wskazuje, że wszystko rozstrzygnie się jesienią, gdy KE ponownie wszystko podliczy — takie raporty publikowane są mniej więcej co sześć miesięcy. "Na razie wszystko wskazuje na to, że może to być nawet więcej niż 3,32 proc., bo emitując kolejne serie euroobligacji i bonów, KE musi godzić się na coraz większe rentowności" – napisano w artykule.

Czytaj też:
Domański zapytany o oprocentowanie kredytu SAFE. Co odpowiedział?

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Puls Biznesu
Czytaj także