Alarm na Litwie. Rządzący ewakuowani do schronów

O zaobserwowaniu drona w pobliżu granicy poinformowało w środę litewskie wojsko. W związku z incydentem, podjęto decyzję o poderwaniu myśliwców w ramach misji NATO Baltic Air Policing. Zdecydowano również o zamknięciu przetrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie.

Na tym jednak nie koniec działań. Ostrzeżenie otrzymali również mieszkańcy czterech rejonów przygranicnzych oraz Wilna i okolic tego miasta. Nakazano im, aby udali się do miejsc schronienia. Zalecenie to dotyczyło przede wszystkim personelu i podopiecznych placów oświatowych.

Ewakuacja objęła również władze kraju. Do schronów udali się prezydent Litwy wraz ze swoją administracją, a także premier kraju.

