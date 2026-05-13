Watykan wydał komunikat ws. Bractwa św. Piusa X. Papieska modlitwa

"W odniesieniu do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X potwierdza się to, co już zostało ogłoszone. Wyświęcenia biskupie ogłoszone przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie posiadają odpowiedniego mandatu papieskiego. Gest ten będzie stanowił 'akt schizmatycki' (Jan Paweł II, Ecclesia Dei, nr 3), a 'formalna przynależność do schizmy jest poważną obrazą Boga i pociąga za sobą ekskomunikę ustaloną przez prawo Kościoła' (tamże, 5c; por. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Nota wyjaśniająca, 24 sierpnia 1996 r.).

Ojciec Święty w swoich modlitwach nieustannie prosi Ducha Świętego, aby oświecił odpowiedzialnych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, aby powrócili na właściwą drogę w odniesieniu do podjętej przez nich bardzo poważnej decyzji".

Ekskomunika dla Bractwa św. Piusa X? Watykan zabrał głos

Na zagrożenia dla jedności Kościoła wynikające z postawy kierownictwa Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X wskazał w kwietniowym wywiadzie dla portalu advaticanum.com sekretarz Dykasterii do spraw Tekstów Prawnych, abp Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.

Pytany o ocenę aktualnej sytuacji Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X abp Ochoa odpowiedział: "Dla mnie jest to bardzo bolesna sprawa, zwłaszcza że za czasów papieża Benedykta miałem okazję zapoznać się z ich sytuacją i kilkakrotnie spotkać się z niektórymi z ich przełożonych. Odczuwają oni potrzebę posiadania szafarzy do sprawowania niektórych sakramentów, ale uważam, że poważnym błędem było przedstawienie tej sprawy jako narzucenie Stolicy Apostolskiej, ogłaszając wprost, tak, jakby to był fakt dokonany, że zamierzają przeprowadzić święcenia biskupie".

Jak ocenił: "Jest to postawa tych, którzy od samego początku uważają się za pozostających poza Kościołem. Stanowisko to jest sprzeczne z ich własną świadomością, że nie posiadają jurysdykcji kościelnej. Istotnie, gdy musieli nałożyć sankcje dyscyplinarne za pewne zachowania niektórych swoich księży, zwrócili się do Kongregacji Nauki Wiary, która udzieliła im uprawnień, aby tak uczynili".

"Publiczny akt schizmy". Arcybiskup uderza w wiernych Tradycji

