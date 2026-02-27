"Publiczny akt schizmy". Arcybiskup uderza w wiernych Tradycji

Organizatorzy i wierni w niej uczestniczący narażają się na ekskomunikę na mocy kanonów: 751 i 1364 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Wydana przez archidiecezję nota przypomina, że Mszę św. według Mszału św. Piusa V można odprawiać tylko w Kaplicy św. Wincentego a Paulo w centrum Maceió raz w tygodniu, w niedziele o godzinie 10.00. Ponadto "Msza w dawnym rycie nie jest dozwolona w żadnym innym miejscu, czy to sakralnym, czy nie, ani w stowarzyszeniach prawa cywilnego".

Kanon 751 KPK definiuje schizmę jako odmowę "uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego albo pozostawania we wspólnocie z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo". Z kolei kanon 1364 § 1 stanowi, że „odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk zaciąga ekskomunikę latae sententiae”, czyli automatycznie w chwili popełnienia konkretnego, ciężkiego przestępstwa kanonicznego.

Hierarcha apeluje do papieża ws. Bractwa św. Piusa X

Bp Athanasius Schneider, pełniący posługę w Kazachstanie, zaapelował do papieża Leona XIV, prosząc go o konkretne gesty dobrej woli wobec FSSPX. Ważną publikację na temat sytuacji Bractwa opublikował na stronie watykanistki Diane Montagny.

Schneider napisał, że istotne jest rozpoznanie, jaka jest natura aktu wyświęcenia biskupa bez zgody Ojca Świętego lub nawet wbrew woli papieża. Nie jest w jego opinii wcale pewne, że konstytuuje to samo w sobie akt schizmatycki. Duchowny odwołał się do praktyki z czasów Ojców Kościoła i późniejszej, która może stanowić argument przeciwko tak postawionej tezie. Zwrócił w tym kontekście uwagę na zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, gdzie za konsekrację bez zgody papieża przewiduje się karę suspensy, a nie ekskomuniki.

W ocenie bp. Athanasiusa Schneidera błędem byłoby mylenie akceptacji papiestwa jako takiego z konkretnymi formami wyrażania jedności hierarchicznej z papieżem. "Wiara w prymat papieski, uznanie aktualnego papieża, trwanie wraz z nim przy wszystkim, czego Kościół nauczał w sposób nieomylny i definitywny, oraz uznawanie ważności liturgii sakramentalnej należą do prawa Bożego. Jednak redukcyjne ujęcie, które utożsamia nieposłuszeństwo wobec polecenia papieskiego ze schizmą — nawet w przypadku konsekracji biskupiej dokonanej wbrew jego woli — było obce Ojcom Kościoła i tradycyjnemu prawu kanonicznemu" – napisał.

